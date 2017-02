Va por la revancha

Dirigentes del subcampeón formoseño viajaron a la ciudad de Posadas donde se llevó a cabo la inscripción al Pre Federal (ex Liga C) certamen que otorga una plaza directa al Torneo Federal de Básquetbol 2017/2018. Será el segundo año consecutivo que el Aurinegro se presente en la competencia. Confirmaron su participación en el campeonato los equipos de: Acción de Sáenz Peña, Comercio Santa Sylvina, Pinedo Central y Sarmiento de Resistencia, por el Chaco; Hércules de capital y Gral. San Martín de Curuzú Cuatiá, ambos de Corrientes; más Sol de Mayo y Sarmiento por Formosa. Zona A: Hércules, Acción, Sol de Mayo y Pinedo Central; Zona B: Comercio, Sarmiento de Resistencia, Gral. San Martín y Sarmiento de Formosa. Sol de Mayo hará su debut de local el sábado 4 de Marzo enfrentando a Pinedo Central de Chaco en el Estadio Centenario. "Queremos agradecer al apoyo del Gobierno de la Provincia de Formosa a través de la Subsecretaría de Deportes, como así también queremos dar gracias a todos nuestros sponsors quienes nos acompañarán esta nueva temporada. Y por último, y no menos importante, damos gracias a los padres por su colaboración constante para con el club", dijeron desde la dirigencia. Agregando que "Esto no es más que el reflejo del trabajo y compromiso de todos los que integran esta gran familia. Seremos un club humilde, no tendremos casa propia y no tendremos grandes recursos, pero tenemos un corazón enorme y con compromiso, trabajo duro y mucho amor, seguiremos apostando a representar a Formosa con jugadores de la cantera del club, semillero del básquetbol formoseño".