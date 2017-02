La primera fecha para Sol y Sarmiento

En las últimas horas se dio a conocer de qué forma se jugará la primera fecha del Argentino de Clubes, ex Liga C. Como se sabe, serán Sol de Mayo y Sarmiento los elencos de Formosa que estarán presentes esta temporada en el torneo que otorga un pasaje al Torneo Federal de Básquet. El Aurinegro debutará en casa y el Taninero de visitante. Con los dos equipos apostando al básquet local, el Argentino de Clubes dará inicio para los formoseños el próximo mes de marzo siendo el primero en salir a la cancha Sarmiento ya que deberá viajar hasta Santa Silvyna, Chaco, para visitar a Comercio el jueves 2 de ese mes a partir de las 22 horas en tanto que por el Grupo A, Sol de Mayo será local el viernes 3 de marzo ante Pinedo Central, también de Chaco, a partir de las 21:30 horas. El resto de la primera fecha se completa con Hércules de Corrientes y Acción Sáenz Peña de Chaco por el grupo A y en el B Sarmiento de Resistencia frente a San Martín de Curuzú Cuatia. El sistema de juego indica que se enfrentarán todos contra todos en cada grupo con una fecha –partido y revancha- interzonal por lo cual se descarta que los formoseños se enfrentarán entre sí en esas jornadas. Para la segunda fase, habrían Play Off, donde todos calcificarán, es decir que el primero de la zona A jugará ante el cuarto de la B; el segundo de la A ante el 3° de la B y así sucesivamente siendo el clasificado a otra ronda el mejor de tres partidos.