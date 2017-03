El debut no fue positivo para el Taninero

Comercio de Santa Sylvina se quedó con el triunfo ante Sarmiento de Formosa por 79-61. El partido perteneció a la Primera Fecha de la Zona B del Campeonato Argentino de Basquetbol Región VI del NEA. El partido se jugó ante una importante cantidad de público que asistió al debut del equipo conducido técnicamente por Jose Podskoc. El goleador del partido fue Cristian Aguilar de Comercio con 15 pts. Mientras que Emiliano Giménez de Sarmiento con 14 unidades fue el destacado de la visita.

El primer cuarto fue muy impreciso, seguramente el nerviosismo por el debut jugó una mala pasada a los protagonistas. Pero a pesar de la ineficacia de los tiradores de larga distancia, Comercio se las arregló para conseguir canastas a través del contraataque y de segundos disparos cercanos al tablero. Sarmiento por su lado no podía prácticamente convertir de ningún lado, salvo los 4 puntos de Emiliano Giménez y los 2 de Pablo Meza para sumar los 6 tantos en este periodo. Podskoc tal como es su costumbre movió constantemente el banco, haciendo su debut en este cuarto los tres refuerzos, Cruz Díaz, Fernando Sánchez-Arias y Alan Poppler. El cuarto finalizó a favor de Comercio por 17-6. En el arranque del segundo cuarto Comercio incrementa con un doble y un triple de Emiliano Paz (22-6). Tímidamente Sarmiento intentaba encontrar las calles del contraataque con Néstor Rigonato Martín Baez y Félix Medina. Promediando el cuarto Comercio ganaba por 22-17. Restando 3' las cosas estaban 24-17. Comercio corría, pero la cerrada defensa visitante le impedía disparos cómodos. Emiliano Giménez de tres acerca a Sarmiento a cuatro (24-20) restando 2'. Faltando 1' Gustavo Huel tecnico visitante pide minuto con el balón en su poder. No le salieron las cosas según lo planificado, porque Aguilar lo presiono a Marcos Sabas le robó el balón y consiguio un doble y una falta que cobro desde la linea (27-20) luego otro libre de Aguilar y uno de Rubio pusieron el tablero (30-22). Restando 30" el juez Sebastián Vasallo le cobra una técnica a Sabaj que es convertida desde la linea por Adrián Rubio para cerrar el tablero en 33-22. El tercero tuvo un rápido incremento en el tanteador del local, jugados dos minutos ganaba por 43-26, Rubio y Paz de tres y Hermosilla y Aguilar de dos pusieron la diferencia. Sarmiento no lograba acomodarse del mal cierre del segundo cuarto. Jugados 5' el tablero indicaba 43-28 a favor del local. Aron Alarcón consigue un bombazo de tres (43-31) pero Marcelo Coraza se encargaba de mantener la raya cada vez que la visita amagaba descontar. Restando 3' la diferencia era de 15, (50-35). El final de este periodo fue 55-39 a favor de Comercio con un último triple convertido por Cruz Díaz. Como en cada cuarto la primera canasta fue a favor de Comercio, Aguilar cortó al aro y recibio la asistencia. Jugados 3' Comercio mantenía las cifras a favor (59-45). Sabiendo que tenia que jugársela el todo por el todo Sarmiento comienza a presionar toda la cancha, una decisión arriesgada pero era a todo o nada. Y cuando el equipo al que presionas es Comercio las cosas más que seguro te saldrán adversas o por lo menos es una vez más es lo que sucedió, porque el equipo de Podskoc comenzó a estirar las diferencias, restando 4' ganaba por 19 (68-49). Ya en los minutos restantes, el juego no cambiaría de protagonismo y de esta manera Comercio arranco con el pie derecho su participación en el Argentino. Da gusto ver correr a Comercio cuando se apodera del balón luego de una defensa a presion, ocupan todas las calles, cada jugador sabe su rol dentro del frenético ritmo que impone el estilo de juego del entrenador. Síntesis Comercio: 79 (17-33-55) Cristián Aguilar 15, Eric Segovia 3, Emiliano Paz 11, Gastón Araujo 6, Gabriel Hermosilla 13 (FI) Adrián Rubio 6, Díaz Maximiliano, Díaz Juan 10, Fernando Sánchez-Arias 7, Marcelo Coraza 8, Alan Poppler. Sarmiento: 61 (6-22-39) Marcos Sabas 7, Manuel Martínez 6, Emiliano Giménez 14, Aron Alarcón 9, Victor Sudol 4 (FI) Néstor Rigonato 4, Pablo Meza 4, Sebastián Pino, Félix Medina 6, Nicolás Núñez, Pablo Quintana, Martín Baez 5. DT Gustavo Huel AT Elías Gutiérrez PF Maximiliano Insfram. Jueces: Sebastián Vasallo y Javier Zorondo. Comisionado Técnico: Raúl Bonnet. Estadio: Deportivo Comercio. Informe e Imágenes Daniel Peroña. Colaboración Estadística de Waldemar Correa.