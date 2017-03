Juegan en casa

El Taninero recibe el sábado a las 21:30 en el estadio Centenario a Sarmiento de resistencia por la segunda fecha del Argentino de Clubes y con las intenciones de poder sumar su primera victoria del torneo frente a un elenco que ganó en el debut. “Hay que cambiar la cabeza ya de cara al sábado sabiendo que hay que hacerse fuerte de local, ahí no hay que dar ventajas y ver si de visitante se puede traer un juego; el grupo es unido, el funcionamiento del equipo aun lo estamos trabajando”, dijo el jugador de la casa Marcos Sabaj. GUSTAVO HUEL “Hubiese sido lindo arrancar ganando pero de visitante es difícil; estuvimos a la altura, no estuvimos certeros en algunos sectores de la cancha; pero volvimos conformes porque te hace pensar y redoblar esfuerzo para el próximo partido que también será difícil contra un equipo que hace poco nomás jugaba TNA como lo es Sarmiento de Resistencia”. VÍCTOR SUDOL “No fue la mejor presentación, no era lo que esperábamos, tuvimos muchos errores pero ahora hay que jugar 4 partidos en Formosa hay que dar la vuelta de página y empezar a hacer el juego que hicimos en los amistoso y donde se vio por parte el Sarmiento que queremos ver”. “Siempre pensamos en la derrota cuando sabes que el que te ganó un equipo inferior o que no hizo mucho para llevarse la victoria y sentimos eso que con pocos nos ganaron aprovechando los errores nuestros mas que nada y la mejor revancha es pensar en el partido del sábado que nos pone en una linda presión que es ganar para puntar a estar arriba”.