La primera llegó

El Taninero ya sabe de ganar en el presente Argentino de Clubes luego de derrotar a Sarmiento de Resistencia 71 a 66 en el estadio Centenario lo que significó además su estreno en la temporada jugando como local. Los dirigidos por Gustavo Huel fueron de menor a mayo y a partir del segundo chico ya no dejaron de estar arriba en el marcador para quedarse con la victoria. Emiliano Giménez en el local con 31 puntos fue el máximo anotador del juego. Sarmiento (Formosa): Marcos Sabaj 2, Emiliano Gimenez 31, Manuel Martinez 12, Aaron Alarcon 5, Victor Sudol 10 (FI) Felix Medina 5, Martín Baez 2, Joaquin Rigionatto 3, Pablo Quintana, Julian Romero, Santiago Corti, Franco Paserini. DT: Gustavo Huel. AT: Elías Gutierrez. Sarmiento (Resistencia) (66): Rubén Insaurralde 6, Marcos Gauna 11, Pablo Brocal 21, Manuel Abarca 5, Luciano Dalzotto (FI) Pablo Spagnoli, Gonzalo Balbis, Juan Bautista Ramírez, Matías Acosta 14, Jeremías Soto, Fabricio Spagnoli 2, Osvaldo Ameri 5, DT: Sergio Ruberto. AT: Mauro Rivarola. Parciales: 15-15/37-30(22-15)/60-45(23-15)/71-66(11-21) Árbitros: Jorge Puyol y Daniel Bajeneta Estadio: Centenario