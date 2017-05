Sarmiento está un punto arriba

El Taninero volvió a lograr el primer punto en una serie de PLay Off en el Argentino de Clubes y lo hizo ante San Martín de Curuzú Cuatia, equipo al cual no había podido vencer en los dos juegos de la Fase de Grupos. Sarmiento lo derrotó en el estadio Centenario 62 a 59 y ahora deberá ir a terreno correntino a definir el pase a la final de la competencia. Manuel Martínez con 21 puntos fue el goleador del conjunto de calle Salta y San Martín. Sarmiento (62): Marcos Sabaj 0, Emiliano Gimenez 11, Manuel Martinez 21, Aaron Alarcon 8, Victor Sudol 15 (FI) Felix Medina 6, Joaquin Rigonatto 0, Esteban Nuñez 0, Pablo Meza 1, Elian González 0, Pablo Quintana 0, Sebastian Pino 0. DT: Gustavo Huel AT: Elias Gutierrez San Martin (59): Martin Sanzberro 0, Cristian Rausch 8, Damian Peruchena 17, Franco Aguirre 3, Sebastian Gomez 11 (FI) Fernando Peruchena 14, Luciano Cornalo 6, Carlos Banegas 0, Martin Menendez 0, Briant Lapeyre 0. DT:Jorge Balbis AT: Fabian Noguera. Parciales: 12-19/23-32(11-13/40-42(17-10)/62-59(22-14). Árbitros: Gustavo Chavez, Nicolas Zapata y Walter Navarro Estadio: Centenario