"Intensidad, pasión y corazón"

Sarmiento no para de dar batacazos y si bien se sabía podía quedarse con la victoria en el estadio Centenario ante San Martín de Curuzú Cuatia, el Taninero dio una muestra mas del momento que atraviesa en el Argentino de Clubes quedando a un partido de la final, “La serie de Play Off son series donde de local no hay que perder, llegamos muy lejos en un torneo muy duro en el cual donde hoy de nuevo salió toda la garra, la pasión, la defensa Taninera y nunca nos entregamos; nos propusimos dejarlos en 60 puntos, sabíamos que ese era el camino, no fue fácil. Nos repusimos rápido ante la diferencia y eso motiva porque el equipo encuentra su personalidad, su identidad, ahora el compromiso es de ellos”, dijo su entrenador Gustavo Huel.