"Volví porque me hicieron sentir muy bien"

Sarmiento se prepara con todo para ser protagonista del Pre Federal y la Liga Provincial de Básquet. En ese sentido el “Taninero” acaba de cerrar el regreso del experimentado Víctor Sudol. En estas líneas el “cinco” nos detalla los porqué del regreso al club y las expectativas para este 2018. “Es una muy buena noticia. Yo estando a más de 900 kilómetros y teniendo la chance de jugar en un par de equipos de Tucumán el Regional, opté por volver a un club en el que me sentí muy cómodo y donde me hicieron sentir muy bien a mí y a mi familia. Desde el punto de vista deportivo en el 2017 nos fue muy bien, no perfecto pero si muy bien y ese fue otro punto para volver a ponerme esta camiseta” empezó destacando el misionero que está radicado en tierras tucumanas. Sobre cómo se fue dando el nuevo acercamiento, Sudol puntualizó: “El club creció de una manera espectacular y la verdad que eso fue clave a la hora de tomar una determinación. Por esas cosas del deporte, no pude jugar todavía en el nuevo piso que tiene el club. Justo me fui un par de semanas antes de la inauguración y no tuve esa hermosa posibilidad. Llegamos a un acuerdo y el hecho de que sean cuatro meses, hizo todo mucho más llevadero a la hora del acuerdo”. “A esta altura de mi carrera, con casi 35 años, ya sé que el básquet no me va a salvar, que me dio desde lo económico lo que me tenía que dar. Hace mucho que estoy en esto y la relación que se creó con Sarmiento es hermosa y ese factor fue determinante para regresar. Me dio pena en su momento irme, pero estoy de regreso” deslizó el pivote. “La parte deportiva es clave. No cabe lugar para otra cosa que para el acenso. Hay que jugarlo, hay que enfrentar a los rivales, pero a mi edad yo no me voy a mover para ver qué pasa. Hay que ascender, es el objetivo. Este nuevo formato, hace que para todos los equipos las chances de ascenso sean mayores. Hay que moverse menos, esa es una ventaja para todos. Es cuestión de entrenar duro y que se den los resultados” subrayó Víctor. Para cerrar el obereño expresó: “Juego de pivote y me gusta jugar también de frente, más que nada por el tiro. El año pasado me toco jugar abajo y trate de dar lo máximo posible. El puesto de pivote es el que más escasea, esa es una realidad, es difícil de conseguir. Es clave para afrontar la competencia. Mi predisponían es estar a la orden de lo que el equipo requiera”.