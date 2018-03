"La meta es el ascenso"

A poco del debut en la Liga Provincial y con el Pre Federal como el gran objetivo de la temporada, el entrenador Félix “Kike” Medina analiza cómo llega el “Taninero” al inicio de un 2018 con metas y desafíos claros. Sobre el cuadrangular de días pasados en el club, Kike dijo: “Fue un muy buen cuadrangular, fue muy positivo en el juego. El trabajo defensivo fue muy bueno, a Olimpia lo dejamos en 60 puntos y algo, a San Lorenzo en 38 y a libertad en poco más de 50 puntos. Fue un muy buen trabajo defensivo que nos permitió seguir probando cosas en ofensiva, porque lo de abajo dio resultado. Queríamos estar a la altura de la circunstancias. En el último partido llegamos a estar a dos puntos de Olimpia y con dos minutos por jugar y tuvimos tres ofensivas que no pudimos terminar bien. Nos fuimos muy contentos por el torneo que hicimos, por la organización y por haber traído a dos grandes equipos de Paraguay. Fue un gran laburo de San Lorenzo y Sarmiento”. Con respecto a Emiliano Giménez, Víctor Sudol y Facundo González, los últimos en llegar al equipo, Medina resaltó: “No son jugadores desconocidos para nosotros, sabemos perfectamente lo que nos puede dar. Emi es un jugador con mucho goleo, Facu es un jugador que lee muy bien los partidos, que puede hacer cero puntos y jugar un gran partido y en Víctor es importante que se ponga bien desde lo físico. Nos vamos muy conformes con las tres actuaciones en el Cuadrangular”. “Desde que empezamos en enero, tratamos de mentalizar junto con Gustavo a los chicos acerca de que este año va a ser clave la rotación y de que vamos a necesitar de todos. Necesitamos un plantel de 18 jugadores que puedan jugar. En el cuadrangular usamos muchos chicos y la verdad es que los juveniles están respondiendo. Vamos a ir mechando entre Liga Provincial y Pre Federal. Puede haber alguna sorpresa más para el Pre Federal, que la CD está evaluando” deslizó el entrenador en relación a la rotación del plantel. “Tanto con Gustavo Huel, como Elías Gutiérrez y Marcos Frutos somos un grupo de trabajo. Hay una bajada de línea para trabajar de la misma manera en cada una de las categorías, se hace en forma mancomunada y todo se trata de debatir y charlar entre todos los que trabajamos en la formación de jugadores. Está todo diagramado, con Gustavo estamos al frente del plantel de Primera, pero a su vez estamos en formativas, Marcos trabaja en la parte física también y Elías este año agarro todo el trabajo del básquet femenino. Nos ayudamos en todo lo que necesitamos. Tratamos de que sea un trabajo saludable y llevadero” expresó Félix. Para cerrar y en cuanto a los objetivos del Pre Federal A, el DT Subrayó: “Nosotros no nos ponemos el rotulo de candidato. Nosotros nos pusimos la meta de ascender. El objetivo es el mismo más allá de lo que traiga el resto. No nos creemos más que nadie ni menos. No hay que auto presionarse y si ir en busca de la meta, que es el ascenso al Torneo Federal de Básquet. Pensamos que es una categoría donde se puede potenciar todo lo que se viene haciendo desde hace tiempo en el club”.