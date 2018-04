En la previa del PreFederal

De sus expectativas, de la ansiedad por jugar y de cómo llega el “Taninero” al inicio del Pre Federal pactado para el 21 de abril, nos hablan Aarón Alarcón, Víctor Sudol y Facundo González en las próximas líneas. Aarón Alarcón: “Llegamos con muchas expectativas al inicio del Pre Federal. Tenemos un muy buen plantel, pero a medida que vamos conociendo los refuerzos de los otros equipos, nos vamos dando cuenta de que va a ser un torneo muy duro. Nos pudimos armar rápido y con varios chicos que volvieron al club como Emu (Giménez), Víctor (Sudol) y la gringa (González). Fue muy bueno empezar ganando en el torneo local y ahora se viene un rival duro como Sol de América. Va a ser una buena medida. Desde lo físico llegamos muy bien. El objetivo está claro que es el ascenso”. Víctor Sudol: “Es complicado manejar el tema del calor y la ansiedad. Uno tiene tantas ganas de jugar y hace tanto calor, que ese factor hasta hace que la ansiedad aumente. Estamos muy bien, entrenado muy bien, con semanas enteras de trabajo con 12 0 13 jugadores en cancha y eso es bueno. El objetivo es buscar el ascenso, a eso apuntamos. Desde lo físico estoy en progreso, no estoy 100% pero quiero llegar de la mejor manera. Si estoy bien, se lo que le puedo aportar al equipo. Con el correr de los partidos me voy a poner óptimo. Van ser una gran torneo el Pre Federal, donde no hay un favorito claro y eso lo hace más competitivo”. Facundo González: “Cada vez falta menos, las ganas de jugar del equipo son increíbles y en los entrenamientos nos sacamos chispas entre nosotros. Los amistosos y el torneo local nos ayudan a llegar con ritmo al certamen mayor. Al equipo le puedo brindar mi intensidad en la defensa, dar pases, triangular la pelota. El entrenador me conoce, antes de volver me hablo mucho sobre las cosas que puedo aportar. En mi experiencia afuera de Formosa crecí mucho en lo mental y en lo físico. Somos un equipo joven que tiene piernas para darle batalla a todos”.