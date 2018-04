Ahora a jugar

En el día de hoy se realizó el lanzamiento del Pre Federal de Básquet que dará al campeón un lugar en la próxima edición del TFB, la tercera categoría del básquet argentino. Las palabras de los protagonistas: Mario Romay, presidente de la FFBB; y los entrenadores Daniel Cano (Sol de América), Félix medina (Sarmiento) y Oscar Scarafía (Estudiantes). Mario Romay “Una competencia a la que por ahí los clubes no están acostumbrados porque serán tres meses de competencia con agenda apretada casi todas las semanas dos partidos y hasta tres partidos en una semana así que muy contentos de poder tener esta cantidad de clubes tomando el desafío y compromiso de competir; y que el 75% de los jugadores de los equipos participantes son de la cantera y que hoy encuentran su lugar en estos equipos que buscan la tercer categoría del país”. Daniel Cano “Hemos armado un equipo competitivo con mayoría de jugadores locales, teníamos un a base consolidad y armada asíque nos reforzamos muy poco, el primer objetivo es entrar entre los cuatro y después ir paso a paso. La competencia marcará un antes y un después, una vez se jugó antes de un Pre Federal pero en tres días y esto tendrá tres mese de duración y eso es bueno porque un tiene tiempo de preparar los partidos, puliendo cosas y desarrollar los equipos”. Félix Medina “Algo nuevo para todos, no había así un torneo de esta envergadura a nivel local en los últimos años con el potencial de los equipos locales que hará un torneo muy importante. Apuntamos a volver a ese lugar, categoría que queremos volver a jugar”. Oscar Sacrafía “Este torneo hace años que no se juega en Formosa, despertó un interés en los clubes y varias esferas del básquet formoseño como jugadores, entrenadores y parte dirigencial; después de 20 años no se jugaba un torneo tan importante con equipos locales, y la expectativa de Estudiantes con un plantel joven es ser protagonista y seguir con el proyecto de crecimiento de estos jugadores. Estudiantes en el 2000 fue el primer club formoseño en jugar Liga B, la segunda categoría en es entonces, y sirvió de plataforma a La Unión actual por eso varios jugadores de La Unión desarrollo jugarán para Estudiantes porque es la misma organización y la idea es clasificar y representar a Formosa en el TFB”.