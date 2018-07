El ascenso Taninero

Para que un club lleve adelante los objetivos que se propone, se dice que las cuatro patas tienen que estar cada una en su lugar. Jugadores, cuerpo técnico e hinchas disfrutaron del gran logro de Sarmiento. La dirigencia organizo y gestionó un proyecto que tuvo su ascenso hace un par de días pero que es por demás ambicioso y tratará de prolongarse en el tiempo. El Presidente “Taninero”, Alejandro Sabaj repasa sus sensaciones sobre lo que pasó y lo que se viene en el club. “La verdad que el logro fue una alegría enorme para todos los que componemos la comunidad “Taninera”. Las finales me tocó vivirlas de manera intensa y con mucha alegría, no solo por haber cumplido el objetivo que nos plateamos al inicio del torneo sino también por la fiesta que vivió el básquet de Formosa en estos meses. Si hacemos un análisis más profundo salimos todos muy favorecidos. Cada institución planificó su proyecto económico y deportivo y considero que es un gran logro para el básquet de Formosa. Se hizo un gran trabajo desde la Federación Formoseña a través de Mario Romay” subrayó Alejandro. “En el club se viene trabajando desde hace varios años en un proyecto elaborado. Esto no es casualidad sino causalidad. El club viene de ser tercero en el 2017 en el Argentino de Clubes. Considero que hay trabajo serio, organizado y donde prevalecen la identidad y el famoso sentido de pertenencia. Félix y Gustavo son gente del club y que ha hecho de manera muy buena las cosas. Sabíamos que teníamos material humano pero esto es deporte y a veces la naranja entra y a veces no. En fin se sabía que teníamos muchas chances pero había que demostrarlo y por suerte se logró” expresó el dirigente. “Queríamos volver a estar en ese lugar (Federal) en el que supimos estar y al que queríamos volver. En ese aprendizaje que en su momento tuvimos nos propusimos volver a darle al club ese lugar que se merece. Cada uno desde su lugar, dirigentes, staff técnico y jugadores ya sea los consagrados como los juveniles, cumple un rol clave a la hora de enfrentar un torneo. Manu (Martínez), Aarón (Alarcón) y Marcos (Sabaj) ya saben lo que es jugar el Torneo Federal. Los dirigentes tenemos que pensar en el antes, en el durante y en el después de cada torneo. Acá no te podes dormir y ya tenemos que ir armando toda la logística para lo que se viene. Esta semana nos vamos a reunir con Kike Medina y Gustavo Huel para ver su carpeta y el plan de acción por llevar. La idea es escucharlos pero está claro que es muy probable que ellos sigan al cargo del equipo, que es lo que venimos pregonando. El apoyo del gobierno va a ser muy importante por ese motivo seguramente vamos a tener una reunión en estos días” cerro Sabaj.