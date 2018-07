Siguen para el Federal

La dirigencia de Sarmiento volvió a confiar en el trabajo realizado por Félix Medina y Gustavo Huel y los confirmó al frente del plantel que desde octubre jugará el Torneo Federal de Básquet, la tercera categoría del deporte de la naranja a nivel nacional.



“Lo tomamos muy bien. Estamos tranquilos y seguimos trabajando. Este proyecto que le presentamos a la CD, es algo que no abarca solo el Federal sino lo institucional en su crecimiento. La intención es que todo valla de la mano, que el Federal sea un espejo y que sirva para todo, sobre todo para la parte formativa” deslizó “Kike”. “Nos deja tranquilos saber que se volvió a confiar en nosotros. La confianza es clave a la hora de trabajar. Siempre trabajamos con Kike en base a un trabajo abarcativo. Una vez logrado el ascenso, la CD nos pidió un proyecto para el Federal y a la hora de escribirlo, estuvimos finos y no descartamos nada, desde pañales hasta primera. Tuvo buena repercusión y se dio la continuidad” sostuvo Gustavo. “El estadio propio nos da una ventaja y a la vez nos demuestra que no tenemos escusa a la hora de trabajar. La verdad es que tenemos todos para poder desarrollar nuestro trabajo, incluso la libertad para poder tomar decisiones en torno a la parte deportiva lógicamente. Con Gustavo encaramos esto de una manera muy seria” expresó Medina. Sobre el salto de categoría, Huel subrayó: “En el proyecto ya volcamos los nombres que pretendemos, el objetivo es mantener la base que logró el objetivo. Esta noticia fue bien recibida por la CD. Antes hablamos con los jugadores de Formosa y le contamos nuestro objetivo. Hay que ser cautos en torno a todo lo que se arma pero si deseamos mantener un grupo de trabajo”. El chaqueño Sebastián Picton fue para muchos el MVP del torneo y su DT así analiza las chances de que siga en el plantel: “Fue para muchos la gran figura del torneo. Nos dio un salto de calidad, nos jerarquizamos. Nos encantaría que siga, pero se sabe que estos son charlas, a él no le van a faltar ofertas. Sabemos que la dirigencia está haciendo lo posible. Más allá de lo económica, en el caso de Sebastián Picton hay que ver si le sirve lo deportivo. Ojala que se resuelva para bien. Hay en el Federal hay una ficha de mayores menos que en el Pre Federal, asi que debemos ver bien como se arma el grupo”. Para cerrar ambos coincidieron en que “va a ser un certamen muy duro. Participar en la tercera categoría del básquet nacional va a ser un enrome desafío. Hay que alinearse y trabajar todos en función de un mismo objetivo”.