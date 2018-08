Con plantel confirmado

Durante los primeros seis meses del año, el “Taninero” se puso como objetivo recuperar su lugar en el Torneo Federal de Básquet. Tras obtener el pasaje a la tercera categoría del básquet nacional, el objetivo pasa por dar “batalla” y proyectarse en el tiempo en una divisional cada año más competitiva. Cuerpo técnico, refuerzos, plantel e infraestructura, son algunos de los temas que su Presidente, Alejandro Sabaj, repasa en las próximas líneas. Boeri, Ferrini, Ríos, Brezzo, son algunas de las caras nuevas que tendrá el Taninero.

“Tuvimos poco tiempo para los festejos. Al menos nosotros los dirigentes a los pocos días de lograr el ascenso ya empezamos a pensar en el equipo y lo que se venía. Tenemos la experiencia de participar en esta competencia. No tenemos que cometer los mismos errores y potenciar las cosas buenas que se hicieron hace un par de años y por eso primero al confirmar el cuerpo técnico le hicimos presentar un proyecto integral, no solo del plantel y de cómo pretenden jugar el federal, sino también de todo un reordenamiento en lo referente al básquet del club. Analizamos y empezamos planificar en lo que coincidimos para que ellos puedan trabajar con todas las comodidades” deslizó Alejandro sobre las charlas con Félix Medina y Gustavo Huel, que seguirán al frente del equipo.

En cuanto a los refuerzos, el dirigente subrayó: “Es todo un tema. Teníamos que ser inteligentes, intentamos continuar con la mayor cantidad de jugadores que lograron el ascenso pero por motivos varios no se pudo. Sabíamos que podía pasar, pero lo que siempre nos enfocamos es en armar un buen grupo, que cada jugador que integre el plantel sepa su rol y que sea positivo hacia el grupo. Que prime lo grupal sobre lo individual. Ya prácticamente tenemos cerrado el plantel. Siguen del ascenso: Marcos Sabaj , Manuel Martínez , Emiliano Giménez, Facundo González, Pablo Quintana , Mauricio Fleitas , Julián romero y el resto de los juveniles . Se suman: Matías Acosta, juvenil que viene de jugar en San Martín de Curuzu Cuatia el Federal y el argentino de sub 19 con la Selección de Chaco, Maximiliano Ríos, base o escolta, sub 22 formoseño que viene de jugar la liga de desarrollo con La Unión de Formosa, Leonel Rodríguez, exjugador de Temperley en la Liga Argentina, Nicolás Boeri (3/4), ex unión de Goya y capitán de la Selección de Chaco en el último Argentino de Mayores. Además llegaron Federico Ferrini (3/4), ex Atenas de Córdoba, La Unión, campeón de la Liga Nacional y que viene de jugar en Petrolero por Liga Argentina y Diego Brezzo ( 5), ex Atenas de Córdoba, campeón Liga Nacional , ex OTC y otros equipos de Liga Argentina y viene de jugar en Tucumán BB del Federal”.

“La pretemporada conjunta empezamos Dios mediante y si la parte logística da, el 7 de septiembre, atento a que el 19 de octubre empieza el Torneo Federal . La misma va a estar a cargo del Entrenador Asistente y la dupla de preparadores físicos de club, Marcos frutos y Nicolás Núñez. Quiero destacar con respecto a los jugadores formoseños que no siguen por varios motivos (trabajo o cupos ) que la intención nuestra es que sigan jugando en la Lliga Provincial que cada vez está más competitiva . El formato del federal no es el mismo con el que se jugó el Pre Federal. Ahora es con 7 fichas mayores, 1 sub 22 y 4 juveniles. Es importante que como nunca muchos jugadores formoseños serán protagonistas en el equipo, años atrás esto era impensado. Incluso tuvimos conversaciones con otros jugadores formoseños de nivel que por diversos motivos no pudieron estar en el plantel” destacó Sabaj.

Para cerrar, el Presidente se refirió a dos temas puntuales, las obras de infraestructura que debe realizar el club y el constante apoyo del gobierno provincial: “Por exigencias reglamentarias tenemos que iniciar unas pequeñas redacciones en los vestuarios y baños para el público. Estamos trabajando para tratar de concretar esos requerimientos para poder jugar de local. Independientemente de eso ya venimos planificando y viendo la posibilidad de agregar tribunas en la parte de atrás del tablero que da a la calle San Martín para una mayor comodidad del público que nos acompaña. Hay que tener memoria, ser agradecido al gobierno de la provincia que tiene al deporte tanto comunitario y federado como una cuestión de estado, de lo contrario sería imposible competir en el Torneo Federal. En consecuencia a esto hay que trabajar responsablemente en todo, y representar lo mejor posible al básquet formoseño. También queremos hacer un llamado a las empresas privadas que quieran apoyar a la institución en esta competencia que es larga, demostrando su grado de responsabilidad social empresarial. Cabe destacar que el club con su nuevo equipo de comunicación y marketing tiene una variedad de pautas y medios publicitarios para ofrecer”.