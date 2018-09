El primero será entre formoseños

El próximo viernes 19 de octubre habrá debut en el TFB para los equipos formoseños, se enfrentarán entre sí Sarmiento y Sol de América en la cancha del Taninero. A la semana siguiente, el 26 del mismo mes, Sol de América recibirá a Comercio de Santa Sylvina y Sarmiento deberá viajar a Sáenz Peña para enfrentar a Acción. FIXTURE INICIAL DIVISIÓN NEA VIERNES 19 DE OCTUBRE San Martín de Curuzú Cuatiá vs AMAD de Goya Sarmiento de Resistencia vs Atlético Saladas Sarmiento de Formosa vs Sol de América de Formosa Comercio de Santa Sylvina vs Acción de Saénz Peña VIERNES 26 DE OCTUBRE AMAD de Goya vs Sarmiento de Resistencia Atlético Saladas vs San Martín de Curuzú Cuatiá Sol de América de Formosa vs Comercio de Santa Sylvina Acción de Sáenz Peña vs Sarmiento de Formosa FASE REGULAR Cada club disputará un total de 24 partidos en Fase Regular DIVISIÓN NEA (8 clubes) 3 rondas de 7 partidos (21 partidos) + Cuadrangulares en una sola ronda (3 partidos) Cuadrangular 1: Sarmiento de Formosa, Sol de América, Comercio y Acción Cuadrangular 2: Sarmiento de Resistencia, San Martín (CC), AMAD y Atl. Saladas PLAYOFFS Todas las series al mejor de 5 juegos (formato 2-2-1) DIVISIÓN NEA 1º y 2º avanzan directo a la siguiente etapa Juegan Reclasificación Interna: 3º vs 6º 4º vs 5º El 7° y 8° juegan playoffs por la permanencia. Una vez finalizada esta etapa, los equipos se reordenarán del 1° al 4° según record en Fase Regular, que será el puesto con el que avanzarán a los Playoffs de Conferencia. DESCENSOS DIVISIÓN NEA Playout entre el 7º y 8º. PLAYOFFS DE CONFERENCIA Norte: 16 – Sur: 16 CONFERENCIA NORTE y SUR Una vez concluida la etapa de Reclasificación, los 16 equipos de cada Conferencia se reordenarán en una Tabla General, teniendo en cuenta los puestos con el que han accedido a esta instancia. En primer lugar, se ubicarán los que hayan accedido en el puesto 1, luego, los del puesto 2, y así sucesivamente (con los puestos siguientes), hasta ubicarse los 16 equipos. Una vez armada la tabla, los cruces se harán de la siguiente manera: 1° vs 16° Serie 1 2° vs 15° Serie 2 3° vs 14° Serie 3 4° vs 13° Serie 4 5° vs 12° Serie 5 6° vs 11° Serie 6 7° vs 10° Serie 7 8° vs 9° Serie 8 De este modo, siguen en camino 8 equipos por cada Conferencia. CONFERENCIA NORTE y SUR Los 8 clasificados por cada Conferencia jugarán de la siguiente manera: Ganador Serie 1 vs Ganador Serie 8 Ganador Serie 2 vs Ganador Serie 7 Ganador Serie 3 vs Ganador Serie 6 Ganador Serie 4 vs Ganador Serie 5 4 equipos por cada Conferencia clasifican a la Fase Nacional PLAYOFFS NACIONALES Los 4 equipos clasificados por cada Conferencia se reordenarán del 1° al 4° según la Tabla General de Conferencia, siendo los cruces del siguiente modo: 1° Norte vs 4° Sur Serie 1 2° Sur vs 3° Norte Serie 2 1° Sur vs 4° Norte Serie 3 2° Norte vs 3° Sur Serie 4 Avanzan 4 equipos a la siguiente etapa. Los 4 clubes clasificados a esta instancia se cruzarán de la siguiente manera: Ganador Serie 1 vs Ganador Serie 2 Ganador Serie 3 vs Ganador Serie 4 Los ganadores de cada llave obtendrán la clasificación a la categoría superior y accederán a la disputa de la Final Nacional (que se jugará al mejor de 3 juegos en el formato 1-2) para determinar el campeón de la Temporada 2018/19 del TFB.