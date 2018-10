Sol fue en busca de minutos

Sol de América continúa con su etapa preparatoria de cara a lo que será se participación en el Torneo Federal de Básquet 2018/2019. En la noche del miércoles, en el estadio “Raúl Alejo Gronda”, el elenco formoseño visitó en un partido amistoso a Sarmiento de Resistencia –rival directo en el certamen – a quien derrotó 60 a 70.

El equipo local, dirigido por Eric Rovner, quien no contó con Mauro Coronel, tuvo en Robledo a su goleador con 19 puntos, en tanto que en la visita fue clave el trabajo de Cáceres (con 15 puntos y varios rebotes) y la efectividad de Cárdenas quien sumó 17 (entre ellos varios triples en momentos claves del juego). Con más yerros que aciertos empezó la noche para ambos equipos. Sarmiento rotó bien la americana pero fue poco efectivo para sumar, en tanto que la visita, con algo más de precisión a la hora de marcar. El cuarto inicial cerró con un bajo score (11-14) a favor de Sol, que tuvo un goleo repartido, en tanto que el anfitrión solo marcó a través de Robledo y el juvenil Pérez. En el segundo cuarto, los locales seguían erráticos para anotar, y ese desconcierto en ataque que fue aprovechado por la visita, quien se alejó (un poco) con bombas de Yergovic y Cáceres. Por el lado de Sarmiento, en los primeros 6 minutos del episodio solo había sumado 4 puntos (otra vez con Pérez y Robledo). Sobre el cierre, un triple de Dalzotto más puntos de González e Insaurralde, arrimaron al local en el tanteador que marcó 28 a 22 para los formoseños, al llegar a la mitad del partido. Tras el descanso largo, Sarmiento pareció despertar, aunque rápidamente se diluyó. En parte por errores propios, pero además, unas bombas de Cárdenas (3 triples en el cuarto) frenaron cualquier reacción aurirroja. Si bien en el cierre el local sumó con González y Mendyk y una bomba de Dalzotto, el cuarto volvió a ser para los visitantes quienes se quedaron arriba 56 a 44, al llegar a los últimos 10 minutos. En el último cuarto, Pitu Abarca buscó liderar la remontada del Decano, pero los formoseños aguantaron la embestida y con buenas decisiones en ataque, logró sostener la diferencia, para llevarse el juego por 70 a 60. SÍNTESIS SARMIENTO 60 (11-22-44): Abarca 5, González 12, Pérez 12, Mendyk 5 y Robledo 5 (FI). Insaurralde 2, Rolfi 2, Dalzotto 3, Ameri 0. DT: Eric Rovner. AT: Mauro Rivarola. SOL DE AMÉRICA 70 (14-28-56): Aguirre 6, Gómez 11, Mambrín 0, Ghiggi 8 y Cáceres 15 (FI). Rigonato 3, Yergovic 6, Presentado 0, Cárdenas 17 y Corti 4. DT: Eduardo Pfleger. AT: Fabio Gómez. Árbitros: Rolando Toledo y Javier Ziptterkof. Estadio: “Raúl Alejo Gronda”, del Club Atlético Sarmiento. Dpto. Prensa Club A. Sarmiento