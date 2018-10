"El objetivo es pelear arriba"

A horas del debut en el Torneo Federal de Básquet 2018 / 2019, Félix Medina el DT del “Taninero” analiza cómo llega su equipo al juego de este viernes a las 21:30 horas ante Sol de América.

“Estamos muy bien, son las ultimas prácticas y uno lo que buscar es hacer mucho básquet y tratar de afinar las cosas tácticas. En estos últimos entrenamientos lógicamente apostamos a trabajar pensando en lo que hace el rival también y por suerte llegamos bien no tuvimos percance. Con la salida de Boeri no tuvimos ni tiempo para lamentarlos, ya la dirigencia se movió rápido y permitió que llegue Marcelo (Weiter) y enseguida nos pusimos a pensar en las cosas que él nos podía dar. Estamos contentos con él y nos da mucho juego interior y su aporte va a ser clave para darle aire al juego de Brezzo” deslizó Kike. “Los jugadores que llegaron superior adaptarse a los que estaban. Sabemos que tenemos una base, un estilo de juego, pero la categoría es otra. No podemos jugar al mismo ritmo del otro nivel. Por eso fuimos a buscar jugadores de experiencia, que nos briden opciones de juego. Ellos nos dan esa cuota clave para in en búsqueda de una adaptación lo más rápido posible a la categoría. El objetivo es no pelear abajo, sino más bien arriba y luchar por pasar las fases de play off. Esto es deporte puede pasar de todo, por eso hay que trabaja día a día y en objetivos cortos” subrayó el entrenador en cuanto a refuerzos y objetivos. “Una de las metas de jugar el Federal tiene que ver con el crecimiento institucional, que el club siga avanzando día a día, se están mejorando las instalaciones y esto va a traer aparejado la posibilidad de que más chicos se acerquen al club. Ellos tal vez van a ver un espejo en los jugadores que están en el Federal. Además se da algo histórico y muy positivo, como lo es presentación de Sol de América. Es la primera vez que dos equipos de la ciudad juegan en la tercera categoría del básquet argentino con todo lo bueno que eso acarrea. Todo esto va a jerarquizar nuestro básquet y hasta le va a permitir ver a otros clubes que se puede” cerró Félix.