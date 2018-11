"Será clave el poder contar con un equipo largo"

En la previa del partido que esta noche Sarmiento sostendrá ante Club Atlético Saladas, el juvenil Facundo González habló de la victoria del pasado fin de semana, del rival que se viene y del presente grupal del “Taninero”.

“La verdad es que estamos muy bien. Festejamos lo que tuvimos que festejar, tras la victoria ante Acción pero enseguida pusimos la mente en Saladas. La semana previa a Acción fue dura porque no fue el debut que queríamos, pero se trabajó mucho para poder ganar afuera de casa. Se levantó cabeza, se siguió entrenando. Es un torneo largo, se sabe que no se va a poder ganar siempre. El del pasado viernes fue un partido raro. Le sacamos casi 20 puntos en el 1C. Ellos después fueron a una zona que nos complicó y terminamos el 2C 8 puntos arriba. Luego ellos se pusieron arriba y en el final salimos a ganarlo como sea” dijo la “Gringa”. “Me puse contento por ser el goleador del equipo. Fue una noche en la que se me abrió el aro a mí, como se le puede abrir a cualquier compañero. Tenemos un equipo largo y eso va a ser clave porque la fase regular es larga. Son 24 juegos y es bueno tener variantes. En lo personal estoy muy bien, nos conocemos entre todos y cada uno sabe lo que puede dar. Sé que le puedo dar mucha rotación defensiva y que hay partidos en los que se puede abrir el aro y bienvenido sea” expresó González. Para cerrar Facundo subrayó: “Es un torneo muy físico. Hay que ir cuidando las piernas. La idea es no dejar escapar triunfos en casa y tratar de robar victorias de visitante. La localias son muy fuertes en esta zona. El grupo que nos toco es duro. San Martín y Saladas me parecen que son los que mejor armados están. El de este viernes es un equipo muy fuerte. Tiene que hacer que saquemos un poco más de nosotros. Grupalmente estamos barbaro, no hay egoísmos y cada uno buscar aportar lo suyo”. Cabe destacar que los convocados para el juego ante uno de los punteros son: Marcos Sabaj, Emiliano Giménez, Manuel Martínez, Leonel Rodríguez, Federico Ferrini, Marcelo Weiter, Diego Brezzo, Maximiliano Ríos, Facundo González, Matías Acosta, Pablo Quintana y Mauricio Fleitas. Se juega desde las 21:30 horas en el Polideportivo del Club Sarmiento.