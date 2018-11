En su tercera presentación en el TFB, Sol de América dejó el invicto en Resistencia al caer frente a Sarmiento 77 a 65 sobresaliendo Javier Cáceres entre los formoseños con 21 puntos en tanto que el goleador fue el local Gastón González con 27 tantos. Con este resultado, el Decano logró su primera victoria en el certamen, nada menos que ante un aguerrido elenco formoseño que llegaba como líder e invicto. El escolta Germán González fue el de mayor valoración en el ganador al sumar 27 puntos, 10 asistencias y 7 rebotes; en la visita, el pívot Javier Cáceres sumó 21 tantos y tomó 6 rebotes. La tibieza de Sarmiento tanto en ataque como en defensa, le facilitó el favorable comienzo a Sol de América. Con goleo repartido y una mediana efectividad, el elenco formoseño se puso arriba (2-13) ante la pasividad del local, hasta que Rovner pidió tiempo, movió la banca y con un poco más de agresividad y un muy eficaz segmento, en sólo dos minutos el Decano se puso a tiro de empate (12-13), aunque en el cierre, un par de triples de la visita más un mejor cierre en general, dejaron el tanteador 17 a 22 para los formoseños. En el segundo parcial, Sarmiento se volvió a arrimar, pero Cáceres se puso al hombro las ofensivas de Sol para mantener arriba a los dirigidos por Pfleger. Todo era para la visita, hasta que el local se acordó del juego asociado, y un buen pasaje en el goleo de Robledo pasó a ganar el partido, y llegó arriba al medio tiempo 35 a 31. Tras el descanso largo, Sarmiento logró estirar en el inicio del tercer parcial, pero la visita sacó de galera 4 bombazos casi consecutivos para pasar al frente (43-44) cuando promediaba el cuarto. A partir de ahí fue todo palo y palo hasta el cierre del episodio, cuando un triple de González (quien lideró los ataques locales), le dio una luz de ventaja al dueño de casa que llegó arriba 56 a 50 a los últimos 10 minutos de juego. En el último episodio, Sarmiento (siempre son González como estandarte ofensivo) fue hilvanando una diferencia que osciló en la decena de puntos. La visita bajó su efectividad desde el perímetro y Cáceres (cansado) era bien tomado por las torres del Decano. El local salió rápido y además encontró goles desde la línea de 6,75. Con ello, llegó a tener diferencia de hasta 18 puntos (76-58) que la visita descontó en el cierre con triples, para que el juego finalice 77 a 65, decretando la primera victoria del Decano y la primera caída de los formoseños. SÍNTESIS SARMIENTO 77: M. Abarca 1, G. González 27, M. Coronel 4, M. Robledo 19, N. Mendyk 6 (FI); F. Rolfi 8, M. Pérez 5, R. Insaurralde 0, O. Ameri 7, L. Dalzotto 0. DT: Eric Rovner. AT: M. Rivarola. SOL DE AMÉRICA 65: I. Aguirre 4, N. Gómez 8, L. Cárdenas 13, F. Ghiggi 8, J. Cáceres 21 (FI); J. Yergovic 4, G. Mambrín 4, M. Escobar 0, N. Rigonatto 3, C. Presentado 0. DT: Eduardo Pfleger. AT: F. Díaz. Árbitros: Franco Di Guilio y Gonzalo Michelín. Comisionado Técnico: Néstor Rossi. Parciales: 17-22 / 35-31(18-9) / 56-50(21-19) / 77-65(21-16). Estadio: Raúl Alejo Gronda, del Club Atlético Sarmiento. *Prensa Club Sarmiento