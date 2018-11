Cortó la racha

Como local, Comercio de Santa Silvyna derrotó 89-78 a Sarmiento de Formosa -venía de dos victorias-, por la División NEA. El goleador de Comercio, y de la noche, fue el base Marco Morassi con 23 puntos, 17 unidades para Lucas Barroso y Gabriel Hermosilla. En la visita se destacaron Federico Ferrini con 21 y Marco Sabaj con 12. Tal como se preveía en los papeles, el choque entre Comercio y Sarmiento resultó un excelente espectáculo. Los dos demostraron capacidad para generar juego y sobreponerse en los momentos difíciles. Salvo en el último minuto los dirigidos por José Podskoc lograron quebrar el juego a su favor y sacar la diferencia final de once puntos. El inicio del encuentro fue parejo con anotaciones debajo de los cristales de ambos lados, pero a medida que pasaba el tiempo la visita le agregó el tiró de 6,75. Brezzo y Ferrini sacaron diferencias de cinco cuando se llevaban jugados 4 minutos (9-4). Podskoc movía el banco buscando recuperar juego. Restando 4 minutos, el tablero indicaba 16-8 para los formoseños. Las posesiones eran largas y trabajadas ante el buen equilibrio defensivo de los dos equipos. Pero quien aprovechó para sumar fue el local. Ingrata y Hermosilla encendieron mecha y lograron sacar un parcial 8-0 para que Comercio iguale 16-16. En el segundo periodo, el Depor no perdió la actitud en defensa y mantuvo el tablero a su favor. Jugados 4 minutos estaban (24-21). Sarmiento buscaba prolijidad en el traslado y certeza en las acciones finales. Restando 4 minutos la diferencia era de tres (29-26). El juego se tornaba emotivo y con mucha intensidad. A falta de 1:30 estaban 33-30. El cuarto terminó 35-32. En el tercer capítulo, desde el vamos la visita mostró presencia para ponerse arriba 42-40, cuando se jugaban 2:30. Buena tarea del base visitante Sabaj para repartir juego y lograr que su equipo meta un parcial 9-0. Viendo que sus dirigidos perdían el rumbo, Podskoc solicitó tiempo muerto. Barroso le sacó la tercera personal a Brezzo. Promediando el periodo y cuando el tablero estaba 50-44 para Sarmiento, Morassi clavó dos tremendos triples más un doble para colocar arriba 52-51. Barroso no perdonaba desde la línea, tampoco Morassi que se convirtió en el líder de la ofensiva local. Pero Sabaj respondía del otro lado. Restando 2 minutos estaban 56-59. Barroso inquietaba a los grandes al sacarle la cuarta falta a Weiter. Sobre el cierre apareció Ingrata para meter un bombazo de tres y cerrar el cuarto y dejar al local abajo solo 63-61. En el tramo final, las redes se movieron rápidamente para que las cosas se igualen 66-66 cuando se jugaban 1:15. La intensidad no decayó y los dos equipos entregaban el alma en cada jugada. Weiter tuvo que dejar la cancha por quinta personal. Luna y Barroso aportaron cuatro puntos para pasar al frente nuevamente 72-68 cuando promediaba el segmento. Gran pasaje del local, que con un tremendo triple de Ingrata se alejó 75-68. Comercio en los minutos finales tuvo un demoledor pasaje (principalmente en los últimos 60 seg) de Hermosilla para el delirio de la gente. Síntesis Comercio 89: Marco Morassi 23, Adrián Rubio 6, Marco Bosch, Lucas Barroso 17, Ignacio Luna 6 (FI) Gabriel Hermosilla 17, Valentín Ingrata 11, Gaston Araújo 4, Walter Puebla 1, Santiago Calderón 4, Ezequiel Zanatta. DT José Podskoc. AT Eduardo Díaz. Sarmiento 78: Marco Sabaj 12, Manuel Martínez 10, Leonel Rodríguez Seu 7, Federico Ferrini 21, Diego Brezzo 9 (FI) Marcelo Weiter 10, Maximiliano Ríos 6, Matías Acosta 4, Facundo González 4, Emiliano Giménez 1, Pablo Quintana, Mauricio Fleitas. DT Felix Medina. AT Gustavo Huell. -Parciales: 16-16/35-32/61-63/89-78 -Jueces: Franco Di Giulio y Gabriel Abba. Comisionada: Alejandra Moreno. -Estadio: Deportivo Comercio. -El 3x3 terminó a favor de Sarmiento 20-11.