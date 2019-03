El de Formosa fue mucho mas

Sarmiento de Formosa derrotó 99-77 a su homónimo de Chaco, en condición de visitante y sigue en la lucha de los primeros puestos. En una jornada que tuvo en el alero visitante Alejandro Spalla al goleador con 28 puntos (13 de ellos en el segundo cuarto), en tanto que Marcos Gauna con 20 fue el que más anotó en el local. El elenco formoseño presionó muy bien a González, fue mucho más efectivo a la hora de atacar, con un Spalla por momentos incontenible para los locales. En el anfitrión, para destacar el enorme sacrificio de Insaurralde redoblando esfuerzos en la zona pintada, aunque en general el equipo tuvo errores de concentración en momentos claves y padeció una muy baja su efectividad a la hora de tirar al aro rival. Salió mejor parado el elenco visitante en la noche, con un par de triples de Acosta y la efectividad de Spalla desde la línea de libres, aunque el Decano rápidamente empardó el tablero, basándose en una buena rotación de la americana y mejorando su selección a la hora de tirar. Todo era paridad, hasta que falta de un minuto y medio, el local se desconcentró seguido y la visita aprovechó para alejarse. Pero en el cierre estuvo mejor el Sarmiento chaqueño que con el ingreso de Gauna empardó el score para llegar 22 iguales al cierre del primer cuarto. El equipo formoseño salió más enchufado en el segundo capítulo. De la mano de Spalla metió un rápido parcial de 6-0 obligando al pedido de tiempo de Rovner. Al regresar, una ráfaga del Decano, de la mano de Gauna, igualaron el tanteador, pero la visita ajustó la marca, y con un eficaz Spalla (metió 13 en este segmento) y un buen trabajo colectivo tomó una leve ventaja para irse al descanso largo en ganancia 50-44. En la reanudación, volvió la paridad, aunque con menor eficacia en ambos equipos. El local descontaba y la visita volvía a tomar distancia, y así hasta promediar el cuarto. En la etapa final, el que apareció en el Sarmiento visitante fue Ferrini (quien metió 3 triples casi consecutivos que cayeron como mazazos ante un Decano que igual siguió intentando), aunque la brecha en el marcador se expandió, hasta clavarse en 77-60 para los visitantes, al finalizar el tercer episodio. En el último capítulo, Sarmiento de Formosa siguió mejor ante un aurirrojo que no encontraba respuesta en ataque. Con Rodríguez viniendo desde la banca, el visitante metió un parcial de 10-2 que prácticamente sentenció el resultado. El elenco taninero no aflojó nunca (llegó a tener una ventaja de 26 puntos) y ya en el cierre, con varios juveniles en cancha en ambos elencos, finalmente el marcador terminó 99-77 para la visita, tras un triple del juvenil Quintana. SÍNTESIS Sarmiento 77: M. Abarca 4; G. González 8; M. Coronel 2; R. Insaurralde 12; N. Mendyk 15 (FI). M. Gauna 20; F. Rolfi 9; O. Ameri 5; M. Pérez 0; M. Castagno 0; M. Silva 2; E. Flekenstein 0. DT: Eric Rovner. AT: Mauro Rivarola. Sarmiento Fsa. 99: M. Acosta 14; E. Giménez 7; A. Spalla 28; F. Ferrini 17; D. Brezzo 9 (FI). L. Rodríguez 7; M Sabaj 3; M. Ríos 5; F. González 6; P. Quintana 3; M. Fleitas 0; A. Alarcón 0. DT: Félix Medina. AT: Gustavo Huel. Árbitros: Guido Estigarribia y Gonzalo Castro. Comisionado Técnico: Hugo Bonnet. Parciales: 22-22/ 22-28 (44-50) / 16-27 (60-77) / 17-22 (77-99). Estadio: “Raúl Alejo Gronda”, del Club Atlético Sarmiento.