Semanas de entrenamiento

El club de Formosa atraviesa su segunda semana de preparación para afrontar una nueva temporada en el TFB. Con todos sus jugadores ya fichados y disponibles para cada uno de los entrenamientos, el entrenador Félix Medina empieza a preparar el equipo que buscará ser como cada año protagonistas en la tercera categoría del básquet argentino. El Taninero buscará meterse una vez mas en los Play Off así como en la pasada edición de la competencia por ello busca con el debido tiempo de antelación la preparación óptima, a cargo en esta primera etapa de los profesores Nicolás Núñez y Marcos Frutos. Los mismos que diagramaron junto al cuerpo técnico los trabajos en estos primeros días de trabajos. Las actividades inician por la mañana con una sesión de gimnasio en el club para luego bajar a la cancha y realizar algunos trabajos de movilidad con pelota; en tanto que por la tarde-noche se vuelve a retomar la actividad con trabajos en cancha. Esto se realiza de lunes a sábado al mediodía mientras que los martes y jueves el plantel tiene una sesión de gimnasio especial en donde combina lo tradicional con clases de crosfit, reemplazando estos días las sesiones de cancha. En cuanto al plantel, se encuentran en las mejores condiciones y con mucho básquet encima los jugadores que recientemente salieron campeón del Campeonato Argentino de Mayores con Formosa, Emiliano Giménez, Maximiliano Ríos, Facundo González y Carlos Benítez Gavilán, todos ellos ya formaron parte de la pasada temporada en el caso de Benítez Gavilán desde los Play Off. En tanto que jugadores como Alejandro Spalla, también ya en el Taninero desde la pasada temporada con 16 puntos de promedio por partido, y los que llegaron Joaquín Baeza, base cordobés que jugó el último año en Regatas de Concepción del Uruguay y el pivot bonaerense Federico Aldama, pisaron suelo formoseño mas de una semana antes de iniciar los trabajos de pretemporada acompañando al equipo que participa en el torneo local en todo momento, lo cual por supuesto ayudó a apresurar el afianzamiento del grupo. A estos se le sumó el interno Bernanrdo Osella que llega desde Lactar Tiro Federal de la Liga Argentina. Y Julián Romero, Juvenil ex La Unión de Formosa. Además de los juveniles de la casa como Elián González y Mariano Méndez y proveniente de San Lorenzo de la liga local, Juan Medina.