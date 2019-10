EL Taninero se trajo los puntos

Atlético Saladas perdió 96-83 ante Sarmiento, como local, por la primera fecha de la División NEA del TFB. Mauro Miérez fue goleador con 18 puntos, mientras que en la visita, Benítez Gavilán se erigió en el máximo anotador del partido con 24 unidades. Comenzó una nueva temporada del TFB y Atlético Saladas se presentó ante su gente con mucha expectativa, pero enfrente tuvo un rival que también se armó con pretensiones y supo manejar el resultado a lo largo de los 40 minutos. El local comenzó mejor en los primeros minutos, defendiendo y jugando bien la pelota al poste para Frencia y las llegadas de Linares, pero Sarmiento reaccionó a puro triples con Benítez Gavilán viniendo de la banca y Giménez. Así cerraba al frente la visita 21-19. Con el ingreso de Strack, más el empuje de Miérez, Atlético mejoró sus ofensivas y equilibró el encuentro, aunque en Sarmiento, Baeza lograba mantener la brecha generando espacios para sus compañeros. El “taninero” se retiró en ganancia la primera mitad 43-36. Ya en el segundo tiempo, Sarmiento siguió jugando concentrado y manejó la diferencia, pese a la remontada saladeña y ganar el parcial 28-25. Arrestos individuales de Frencia y el “Gringo” Núñez acercaron al dueño de casa, pero no fue suficiente y los dirigidos por Félix Medina entraron a los últimos diez minutos arriba 68-64. En el último periodo, Atlético salió a quemar las naves sin Strack (dos faltas técnicas) y buscando repetir los buenos momentos del primer cuarto, pero la ansiedad y desgaste físico conspiraron con su objetivo. Sarmiento continuó jugando con orden, y se lució Aldama jugando los pick y terminando prácticamente todas las ofensivas limpias debajo del aro. Así, lo cerró a su favor la visita 96-83. Síntesis: Atlético Saladas (83): Mauro Miérez 18, Luciano Lizárraga (c) 5, Gonzalo Spikerman 6, Cristián Linares 8 y Germán Frencia 13 (F.I.), Facundo Grutzky 9, Leonardo Strack 14, Matías Samaniego 0, Matías Núñez 10 y Jeremías Fernández 0. DT: Ramiro Díaz Cuello. Sarmiento Fsa. (96): Joaquín Baeza (c) 3, Emiliano Giménez 12, Alejandro Spalla 10, Bernardo Osella 7 y Federico Aldama 19 (F.I.), Maximiliano Ríos 15, Franco Pallotti 1, Carlos Benítez Gavilán 24, Facundo González 4 y Julián Romero 1. DT: Félix Medina. Parciales: 19-21, 17-22 (36-43), 28-25 (64-68) y 19-28 (83-96). Árbitros: Alejandro Costa (Ctes.) – Lucas Tévez (Las Breñas, Chaco). C. Técnico: Néstor Rossi. Estadio: “Juan Gabriel Noya”. Fuente: Prensa Atlético Saladas.