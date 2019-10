"Todos nuestros partidos serán finales"

El arranque de la temporada de Sol de América de Formosa fue muy bueno, donde si bien el equipo tropezó en el segundo juego ante su clásico rival Sarmiento de Formosa, mostró muy buen nivel de juego y deja en claro que está a la altura de cualquier rival, de local o visitante. Y en este aspecto, el muy buen jugador Nicolás Gómez analizó su presente y el del equipo, expresando, “sin duda que esto recién empieza, estoy contento e intentando acoplarme bien en el rol que me toca este año, ya que estoy jugando mucho tiempo en la base, cosa que si bien lo hice siempre hay que acomodarse con los nuevos compañeros y poder tener un buen funcionamiento individual y colectivo; todo esto se va a notar con el pasar de los partidos, pero tranquilo que venimos trabajando bien y con seriedad ante todo”. En este sentido, Nicolás destacó al equipo en el cual él también forma parte, “el equipo es joven, intentamos ser intensos y saber que cada partido que nos toca jugar son finales para nosotros, por lo que tenemos que dar el máximo en cada uno de ellos”. Asimismo, Gómez precisó su función dentro del equipo, “sin duda que soy un uno o dos y lo tengo muy claro, pero en primer lugar cuando me toca estar en la base es poder darle un buen funcionamiento al equipo y ser lo más consistente posible en la defensa”, continuando, “y cuando me toque jugar de escolta darle una vía de gol más al equipo, ya que estos dos son lugares donde me siento cómodo dentro de la cancha”. Con respecto al funcionamiento del equipo en líneas generales, el base formoseño señaló “al equipo lo veo bien, tenemos una base que venimos jugando hace varios años juntos y a eso sumarle los chicos que vinieron, todos suman y tiran para el mismo lado”, remarcando, “sin duda que nos falta mucho trabajo, empezamos tarde a entrenar, pero Sol va a ser un equipo que va a entregar el doble siempre para poder llevarse las victorias”. “Tenemos que ser conscientes que todos los partidos son finales para nosotros”, resaltó. Por otra parte, Gómez analizó fríamente a la zona NEA del Torneo Federal, “la zona es muy competitiva, creo que todos los equipos están parejos y se armaron muy bien. La localía creo que va a ser clave y fundamental para todos, ya que los partidos en casa nadie va a querer ceder, así que va a ser una temporada larga, muy competitiva y sobre toda física”. “Quiero dejar a Sol de América lo más alto posible; no puedo decir para que estamos, pero intentaremos ser competitivos todos los partidos que nos toque jugar”, finalizando, “en lo personal ir creciendo en la categoría y poder mejorar diferentes aspectos del año pasado que me pueden hacer aún más completo como jugador”, finalizó Nicolás Gómez.