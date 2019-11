La victoria fue goyana

En un juego correspondiente a la conferencia NEA, AMAD de Goya venció al complicado Sol de América por 87 a 80. El goleador del partido fue Sergio Mora con 24 puntos. El partido iniciaba muy parejo, donde ambos equipos buscaban rápidamente imponer su juego, sean corridas o lanzamientos perimetrales (14 – 11). El juego era muy parejo y no había un dominador claro, en donde los locales no tenían un jugador sobresaliente en ofensiva, sino más bien todo el equipo encabezado por Nelson Peralta, mientras que AMAD depositada sus ataques en Mariano Cerutti y mínimamente le alcanzaba a este equipo para llevaEl segundo cuarto era muy parejo, salvo alguna individualidad de jerarquía del elenco goyano que le daba resultado por momentos. Y a medida que transcurría el periodo, la visita mejoraba el juego y la efectividad (20 – 30). Pero en líneas generales, el juego era muy parejo y con dos equipos que con sus respectivas armas buscaban de todas maneras. Lo que sí había que destacar era la defensa que proponía el elenco goyano, y como Si fuera poco, en los últimos minutos sus mejores hombres calentaban la muñeca y en ese momento había un dominio claro para la visita (23 – 40). Y llegaba el cierre del segundo cuarto y la ventaja era para AMAD de Goya por 45 a 25 sobre un Sol de América muy dubitativo.rse el primer cuarto con ventaja de 22 a 18. Al regreso del descanso largo, el juego volvía a ser muy parejo a pesar de que la diferencia era para la visita (32 – 49). Se veía a un equipo de Sol más agresivo en ataque, pero que sin embargo todavía estaba lejos de la visita (40 – 53). Pero en la mitad del periodo, los formoseños mejoraban mucho en defensa y con buenas decisiones en ataque las cosas cambiaban mínimamente (43 – 53). Pero en los minutos finales se veía al mejor Sol de América, donde este se encontraba con el aro e implementaba una buena defensa en un momento justo (50 – 56). El atropello formoseño era muy bueno y el tercer cuarto solamente cerraba con ventaja para los goyanos por 63 a 59, ante un Sol de América que jugaba bien y que recuperaba la efectividad que lo caracterizaba. Y en el comienzo del cuarto cuarto, Sergio Mora por el lado de los goyanos era el abanderado en ataque y defensa, por lo que el arranque era para su equipo (62 – 70). Y con el correr de los minutos, AMAD se acomodaba un poco más de la mano de Luciano Pozzer y su tiro de larga distancia (66 – 75). En los últimos lapsos las acciones volvían a ser muy parejas, pero la visita con el polifuncional Sergio Mora estaban arriba (71 – 80). Y en el cierre del partido la ventaja era para los goyanos, aunque los locales no bajaban los brazos y daban todo hasta el final (76 – 84). La garra de Sol de América era para destacar en gran manera, donde el equipo luchaba hasta el final y no daban ni una bola por pérdida El resultado final era para AMAD de Goya sobre Sol de América por 87 a 80. SÍNTESIS: SOL DE AMÉRICA (80): Fedele S 5; Konaszuk S8; Gómez N 19; Martínez M 19; Cárdenas L 7; Cáceres J 5; Peralta N 17. DT: Gustavo Vega. AMAD (87): Insaurralde S 7; González J 4; Mora S 24; Ceruti M 8; Pozzer L 16; Olivetti R 15; Torné E 13. DT: Juan López Ríos.