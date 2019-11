La primera fuera de casa para Sol de América

Por la 4ª fecha del Torneo Federal de Básquetbol, División NEA, el rojo no tuvo una buena noche y fue superado 72-86 por el representativo de Formosa, que plasmó un interesante planteo. Los capitanes fueron los goleadores, por el local Luciano Lizárraga con 18 puntos, mientras en el ganador, Javier Cáceres con 15 unidades. Un comienzo de partido intenso por ambos equipos, gol a gol, poca marca y el local intentando tomar la iniciativa del tanteador con buenas apariciones de Frencia en el poste bajo y Lizárraga desde 6.75, pero Sol de América logró meter un par de corridas con Fedele y Konaczuck, y cerró mejor el primero 17-23. De entrada al segundo chico, mermó el goleo en los dos. Atlético apretó la salida formoseña y se acercó con un triple de Strack (22-23) a los 6' 20". Esto motivó a Vega a refugiarse en un minuto, y así, Sol ajustó nuevamente su defensa y con bombazos de Konaczuck, Cáceres y Dubchuk, cerró mejor la primera mitad 31-44. Ya en el tercer parcial, el local intentó acortar distancias pero no tuvo efectividad, y Sol de América profundizó este problema desde su juego, la defensa y eficacia en el aro rival logrando sacar 20 puntos (38-58, 2'29") controlando bien y redondeando una diferencia interesante 42-65 en los 30 minutos. En los últimos diez, el rojo puso mucho corazón, elevó su defensa y tomó mejores decisiones en ataque, pero no alcanzó, ya que Sol hizo bien las pausas y decidió mejor en ataque, para terminar ganando 86 a 72 en el “gigante de calle Alvear”. Para Atlético significó su tercera caída (segunda de local) en lo que lleva jugada esta temporada, mientras que los formoseños se acomodaron y ahora tienen un record de 2-2. Síntesis: Atlético Saladas (72): Mauro Miérez 12, Luciano Lizárraga (c) 18, Cristián Linares 7, Facundo Grutzky 2 y Germán Frencia 13 (F.I.), Leonardo Strack 9, Matías Núñez 6, Gonzalo Spikerman 5, Matías Samaniego y Jeremías Fernández 0. DT: Ramiro Díaz Cuello. Sol de América (86): Nicolás Gómez 9, Santiago Fedele 13, Luciano Cárdenas 12, Javier Cáceres (c) 15 y Nelson Peralta 14 (F.I.), Maximiliano Dubchuk 13, Santiago Konaczuck 10, Manuel Martínez y Joaquín Rigonatto 0. DT: Gustavo Vega. Parciales: 17-23, 14-21 (31-44), 11-21 (42-65) y 30-21 (72-86). Árbitros: Franco Di Guilio (Charata, Chaco) – César Daniel Bajeneta (M. Caseros, Ctes.). C. Técnico: Hugo Bonnet. Estadio: “Juan Gabriel Noya”. Prensa C.A.S.