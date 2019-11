Sarmiento sigue fino

El Taninero derrotó 89-85 a Cultural de Santa Sylvina, como visitante, y sumó su cuarto triunfo consecutivo. El elenco formoseño ostenta un récord perfecto en este arranque de temporada (4-0). Spalla (21 puntos), Aldama (15 puntos y 10 rebotes), Baeza (15 puntos y 8 asistencias), Ossela (14 puntos) y Gavilán (11 puntos), los mejores de la visita. En el elenco chaqueño no alcanzó el gran juego de Kravacek (21 unidades y 4 rebotes). El inicio del juego fue favorable al conjunto taninero, sacando diferencias de la mano de Baeza que arrancó con 3/3 desde 6.75. Cultural se mantenía en juego a través de Campoya y Kravacek, que estuvo intratable en el todo el primer tiempo con 16 unidades. El primer cuarto terminaría 23-22 en favor del elenco formoseño. El segundo período fue favorable para el local. Cultural mejoró defensivamente y Sarmiento estuvo dos minutos sin poder convertir. A partir de allí, el elenco de Santa Sylvina se erigió en claro dominador, que a través de Kravacek lograba sacar una importante diferencia para ir al descanso 45-35. El tercer capítulo se tornó de transición. Paridad en ambos lados, donde Sarmiento tuvo un par de arremetidas, aunque no logró casi achicar la diferencia, por lo que el resultado seguía favoreciendo al rojo chaqueño 60-51. En los díez minutos finales, se noto la intención de los dirigidos por Félix Medina de dañar al local insistiendo en el juego interno por medio de Alejandro Spalla, Benítez Gavilán y Federico Aldama, lo que le dio a Sarmiento rédito para anotar y o juntar marcas para tomar tiros cómodos desde el perímetro de la mano de Ossela y Giménez. A partir de allí se comenzaba a sentir una atmósfera hostil y de muchos nervios en el Norberto "Coco" Viñetta. El local mostraba mucha entereza y el partido era punto a punto. Restaban 3 minutos y monedas, el trámite era para cualquiera de los dos, pero como lo hizo en los tres compromisos anteriores, el Taninero nuevamente mostró solidez y personalidad en el cierre, siendo así que a falta de 32 segundos, luego de un tiempo muerto pedido por Félix Medina, un bombazo del base Joaquín Baeza enmudeció al estadio y permitió pasar al frente a la visita. Luego, Sarmiento conseguio sostener la brecha con una buena defensa y asegurar la victoria desde la línea con Alejandro Spalla (4 /4). El equipo Formoseño tendrá libre la próxima fecha, y su venidero compromiso será el 22 de noviembre a las 22, cuando enfrente de local a San Martín de Curuzú Cuatiá. Síntesis Centro Cultural (85): César Avalle 18, Eric Segovia 8, Carlos Araujo 9, Aldo Stacul (c) 7 y Germán Kravacek 21 (F.I.); Santiago Calderón 13, Enzo Ramírez 3, José Campoya 4, Facundo Gómez Brocal y Lautaro Arold 2. DT: José González-Fabio Viñeta. Sarmiento: (89) Joaquín Baeza (15 pts), Emiliano Giménez (6 pts), Federico Aldama (15 pts), Bernardo Ossela (14 pts) y Alejandro Spalla(21 pts)(FI); Franco Pallotti (3 pts), Maximiliano Ríos (0 pts), Carlos Benitez Gavilán (11 pts), Facundo González (4 pts), Julián Romero, Juan Martín Medina, Mariano Mendez, Dt: Félix Medina. Parciales: 22-23/45-35/60-51/85-89