Compartimos la palabra de Alejandro Spalla, analizando el comienzo del Torneo Federal y el presente de su Sarmiento. De cara a lo que se le viene al conjunto del barrio del San Martin, el cordobés elevó la vara a lo más alto y destacó el trabajo de Felix Medina. “Estamos convencidos de su trabajo y sabemos a lo que vinimos”, disparó y añadió: “Hay que trazarse objetivos cortos para obtener algo a largo plazo”. "El Torneo Federal está cada vez más parejo. Hay equipos muy buenos. Tuve la posibilidad de ver algunos partidos y ya se aprecia que será un torneo muy competitivo. Trabajamos de la mejor manera, con responsabilidad y sabiendo para qué estamos", afirmo el jugador del conjunto formoseño - ¿ Como te sentís en tu segunda temporada en Formosa y que te parece el club? "Tenía muchas ganas de venir otra vez a Sarmiento y la verdad que el club me sorprendió muchísimo. Muy lindas las instalaciones y por lo que veo con muchas ganas de seguir creciendo " "Los dirigentes laburan muy bien, algunos compañeros y al cuerpo técnico ya los conocía de la temporada pasada. Desde el primer día que estuve en esta ciudad me recibieron muy bien, así que contento con eso. Esperemos hacer una buena temporada. Estoy con fe y tranquilidad de que las cosas van a salir bien" ¿ Cómo viste al equipo en estos primeros partidos ? "Para ser el cuarto partido, al equipo lo veo muy bien, de igual manera siempre hay errores por corregir. Debemos mantener la intensidad y la regularidad durante los 40 minutos, por momentos jugamos muy bien al basquet y por otros pasamos varios minutos sin anotar. Es un equipo generoso a la hora de atacar, nos pasamos mucho la pelota y logramos encontrar la ventaja." - San Martín de Curuzu Cuotia y Sarmiento de Resistencia, los próximos rivales "San Martín es un equipo muy duro, que de hecho ha clasificado en torneos anteriores a las instancias finales, con un entrenador que esta por segunda temporada, que saben a lo que juegan y su filosofía de juego está más que clara. Nosotros tenemos lo nuestro y venimos bien, creo que será un partido parejo." "Con Sarmiento de Resistencia va a ser un partido duro. Ellos, se pasan bien la pelota y tienen buen tiro exterior. La realidad es que no hay partidos abiertos en esta categoría, para llevarnos la victoria debemos ser consistentes y dar lo mejor de nosotros."