Sol bajó al puntero

En un juego correspondiente a una nueva fecha del Torneo Federal de Básquet, el combinado formoseña derrotó a San Martín de Curuzú Cuatiá por 83 a 78. El goleador del juego fue Santiago Konaczuk con 25 puntos. EL JUEGO El primer cuarto de entrada arrancaba todo muy intenso, con dos equipos que mediante sus armas buscaban imponer su juego. No tardaba mucho y luego de que ambos lentamente se acomodaban, la visita tenia un poco más de claridad, siendo Ariel Romero desde la conducción junto a aportes muy oportunos de Germán Frencia y Luis Argañaráz , los más destacados dentro de un equipo que estaba terminando el periodo mucho mejor en relación a cómo había arrancado todo; mientras que por el lado formoseña, alguna que otra individualidad solitaria, siendo lo mejor Santiago Konaczuk el que le permitía a Sol estar en juego; primeros diez para San Martín por 28 a 21. En el segundo parcial las cosas no cambiaban demasiado, donde siempre la visita en líneas generales manejaba el juego y el score, teniendo en Germán Frencia las mejores opciones en ataque y que de alguna manera lo tranquilizaban en el juego, ante un Sol de América que nunca podía establecer su juego y sólo con corajeadas de principalmente Javier Cáceres le era suficiente o al menos podía estar en juego (37 – 45). Y el cierre del segundo cuarto era muy positivo para San Martín de Curuzú Cuatiá, quien encontraba las mejores opciones o respuestas urgentes y cerraba el segundo cuarto con ventaja de 48 a 37. Y el tercer cuarto tenía la misma tendencia de lo que venía siendo el juego, con la visita siempre en ventaja y con las respuestas necesarias en ataque, ante un Sol de América que todo le costaba, pero que sin embargo siempre estaba en partido. Pero cuando todo parecía que no cambiaría nada, los locales se amigaban con el aro y algunas conversaciones muy afortunadas por parte de Nelson Peralta y Santiago Konaczuk le daban oxígeno al equipo y la esperanza de que revertir el score era muy posible. Tercer cuarto para la visita sin embargo por 60 a 52. Y en el último cuarto las cosas fueron de menos a más para Sol de América, ya que el equipo lentamente empezaba a encontrar respuestas minuciosas en ataque y que le daban resultados en un momento justo del partido, ante un combinado de San Martín que se lo notaba confundido y ya no era lo mismo que al principio. Y en los minutos finales, en un abrir y cerrar de ojos, Sol de América lograba darlo vuelta definitivamente y con la experiencia y a su vez juventud de varios hombres, junto al buen acompañamiento y profesionalismo de Gustavo Vega se llevaba un juego muy difícil y ante un gran equipo como San Martín de Curuzú Cuatiá por 83 a 78. SÍNTESIS: SOL DE AMÉRICA (83): Gómez N 4; Martínez M 5; Cárdenas L 14; Cáceres J 18; Peralta N 10; Rigonatto J 3; Konaczuk S 25; Dubchuk M 4. DT: Gustavo Vega. SAN MARTÍN (78): Romero A 10; Diez M 17; Rebbechi F 8; Argañaráz L 15; Aguirre F 11; Peruchena D 5; Frencia G 12. DT: Carlos Miño. ÁRBITROS: Alejandro Costa y Nicolás Zapata. COMISIONADO TÉCNICO: Jorge Puyol. ESTADIO: Sol de América (Formosa, Argentina).