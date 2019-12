AMAD fue un poco mas que Sol

El equipo goyano volvió a ganar en su casa, al derrotar 84-77 frente a Sol de América. Gran partido de Luciano Pozzer, goleador con 32 puntos. En la visita Nelson Peralta salió lesionado. Se esperaba desde la previa un gran partido, con ambos equipos luchando por seguir escalando en la tabla de posiciones. El dueño de casa se empezaba a imponer condiciones con Renzo Olivetti y Luciano Pozzer lastimando en las ofensivas ante un inconexo conjunto solense que no podía hacer pie. Para mal de males, promediando el cuarto inicial Nelson Peralta se retiraba lesionado y ya no volvería, con un corte en la mano derecha. El cuarto finalizaba 24-16 para el local, con 22 puntos convertidos entre la dupla de internos locales. Para el segundo periodo, Gustavo Vega, el técnico visitante, rotaba su equipo para frenar un poco a los goyanos y se ponía en juego tras unas buenas ofensivas, pero nuevamente con buenas defensas y corriendo la cancha, el Verde mantenía la ventaja y pese a sacar una máxima de 13 cuando restaban poco más de 4 minutos, la primera mitad terminaba 46-36. El inicio de la segunda parte del partido mostró una de las mejores facetas en cuanto a juego de equipo de los dirigidos del Tano López Ríos, que gracias a buenas defensas, corriendo la cancha y con un excelente Pozzer que era secundado por Torne, Mora e Insaurralde, rompían la defensa de los formoseños y se escapaban en el electrónico. Konaczuk y Cárdenas mantenían a los visitantes que pese a una levantada cerraban el tercer cuarto abajo por 57-49. Y en el último parcial, el anfitrión intentó mantener la diferencia pero un par de bombas de Fedele y Gómez, más un par de conversiones con faltas de Cárdenas acercaban a Sol de América peligrosamente al dueño de casa que llego a sacar una máxima de 14 puntos cuando restaban 5 minutos. Tuvo un par de ocasiones el solense pero no pudo acercarse y finalmente Agustín Insaurralde con un par de simples y el Bebo Ceruti con una corrida cerraron tablas para quedarse con una nueva victoria, en esta oportunidad 84-77 para hacer del Gigante del Nordeste una cancha difícil para los rivales. La próxima fecha, AMAD viajara a Resistencia para enfrentar a Sarmiento y cerrara el año como local el 20 de diciembre cuando reciba Atlético de Saladas. Antes, el equipo de 3x3 perdió por 7-10, sumando así su segunda derrota en fila. Síntesis AMAD: Agustín Insaurralde(7pts), José González(7pts), Mariano Ceruti(5pts), Luciano Pozzer(32pts) y Renzo Olivetti(14pts)(FI); Sergio Mora(9pts), Edgardo Torne(7pts), Fabricio Spagnoli(3pts), Mauro Burgos, Luciano Schweizer, Augusto González, Juan Descalzo. DT: Juan López Ríos Sol de América(FSA): Santiago Fedele(14pts), Santiago Konaczuk(15pts), Luciano Cardenas(16pts), Javier Cáceres(11pts) y Nelson Peralta(FI); Maximiliano Dubchuk(4pts), Nicolás Gómez(13pts), Manuel Martínez(4pts)Joaquín Rigonatto, Ramiro Cardena, Facundo Sbardella, Sebastian Cuquejo. DT: Gustavo Vega Parciales: 24-16/46-36/57-49/84-77. Árbitros: Guido Estigarribia y Lucas Sotelo. Comisionado Técnico: Néstor Rossi. Estadio: Juan Antonio Faturo “El Gigante Del Nordeste”. Fuente: Prensa AMAD.