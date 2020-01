Inicio de año con triunfo para Sarmiento

En un partidazo, el Taninero derrotó a Saladas por 99 a 92 por la 12ª fecha de la División NEA. Los goleadores de la noche fueron Matías Núñez en local, y Alejandro Spalla en la visita, ambos con 22 puntos. Un primer cuarto, que si bien lo tuvo a Atlético abriendo el marcador mediante Strack, luego mostró a la visita con un juego más sólido asegurando los rebotes y haciendo la diferencia con Spalla y Osella desde el perímetro. Al Rojo le costó desarrollar su plan y terminó abajo 24-14. En el segundo parcial, Sarmiento siguió firme en defensa, pero tuvo un bache ofensivo, que Atlético no lo aprovechó y dependió de algunas individualidades como Núñez con sus lanzamientos de tres puntos, y Grutzky jugando de espaldas al aro. El Taninero lo cerró mejor 50-34 y se retiró al descanso largo. Los minutos iniciales del tercer periodo fueron claves, ya que Sarmiento gozó de una alta efectividad de triples, repartiendo bien los puntos en varios de sus hombres. El Rojo no hacía foco en el partido y sufrió los 21 puntos de distancia (76-55) con los cuales la visita abrió el último chico. Ya en los diez minutos decisivos, los saladeños salieron a quemar las naves. Strack y Núñez lograron una seguidilla de puntos que devolvió esperanzas al equipo de Chareun, y así comenzó a elevar su defensa. Linares, Grutzky y Spikerman hicieron aportes claves, más un tiro de tres de Solís que acercó a 4 puntos (90-86) al local. Sarmiento más allá del desgaste, estuvo fino desde la línea y aprovechó la desesperación de Atlético para terminar ganando 99-92. Pese a la derrota, el público reconoció el carácter y la entrega de Atlético Saladas, que ahora deberá trabajar pensando en otro compromiso como local, el próximo viernes 31 ante San Martín de Curuzú Cuatiá. Síntesis: Atlético Saladas (92): Leonardo Solís (x) 7, Cristián Linares 13, Leonardo Strack 20, Facundo Grutzky 15 y Germán Frencia 6 (F.I.), Gonzalo Spikerman 9, Matías Núñez (x) 22 y Martín Borda 0. DT: Bruno Chareun. Sarmiento (Fsa.) (99): Maximiliano Ríos 8, Tobías Gómez (x) 12, Alejandro Spalla (x) 22, Bernardo Osella 8 y Federico Aldama (x) 10 (F.I.), Facundo González 9, Emiliano Giménez 15, Carlos Benítez Gavilán 12 y Juan Medina 3. DT: Félix Medina. Parciales: 14-24, 20-26 (34-50), 21-26 (55-76) y 37-23 (92-99). Árbitros: Alejandro Costa – Lucas Tévez. C. Técnico: Néstor Rossi. Estadio: “Juan Gabriel Noya”.