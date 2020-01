Cultural derrotó a Sol

El equipo de Santa Sylvina venció a Sol de América de Formosa por 89-79. Gastón Araujo fue el goleador del juego con 20 puntos. En Sol Javier Cáceres sumó 19 puntos. Desde el inicio del juego, Cultural mostró una actitud de ir a buscar el triunfo, con Araujo anotando los primeros seis puntos y un parcial de 8-2. La visita trató de ajustar la marca, para lograr efectividad y descontó. La rotación del rojo le devolvieron una diferencia importante, a falta de 2:41, se imponía 15-7, lo que llevó a pedir tiempo muerto a los formoseños. Sobre el final del primer parcial, la visita achicó la diferencia 23-19. En el segundo cuarto, Cultural se mostró firme desde la marca, recuperando balones y llevando al rival a no poder lanzar dentro de las 24 segundos. Con los aportes de Calderón y Avalle llevaron al local a sacar una brecha 36-26. Sobre el final del segmento, Sol redujo la diferencia a través de Cáceres y Rigonatto; yéndose al descanso largo con el local arriba por 39-32. En el tercer episodio, Gómez Brocal, Kravacek, el debutante Soria de buen juego, más Araujo que se encaminaba a ser el goleador, aportaron para mantener al rojo arriba en el marcador. Fedele fue en este cuarto casi la única vía de gol de la visita. El dueño de casa clausuró 67-56. En los diez minutos finales, el local se mantuvo con el dominio en el marcador, más allá que algunos fallos arbitrales, de una dupla que tuvo una regular tarea, hizo que la vista se acercara. Pero un concentrado Cultural volvería a sacar una diferencia de entre 8 y 10 puntos con los aportes de Calderón, Avalle, Soria y Araujo, permitiéndole a su equipo quedarse con el primer triunfo en el reinicio del certamen. Síntesis: Cultural 89: E. Segovia 3, F. Gómez Brocal 8, C. Avalle 17, G. Araujo 20 y G. Kravacek 10 (F.I.) M. Campoya 6, S. Calderón 12, L. Arold 1, E. Ramírez 0 y A. Soria 12. No ingresaron E. López y J. González. Dt. José González. At. Favio Viñetta. Sol de América 79: S. Fedele 12, S. Konaczuk 5, L. Cárdenas 15, N. Peralta 12 y J. Cáceres 19. (F. I.) N. Gómez 12, M. Dubchuk 4 y J. Riganotto 10. No ingresaron P. Del Valle, R. Cáceres, F. Sbardella y S. Cuquejo. Dt. Eduardo Pfleger. Progresión: 23 – 19/ 39 – 32/ 67 – 56/ 89 – 79. Árbitros: Diego Acuña e Iván Huck de regular tarea. Estadio: Norberto “Coco” Viñetta – Centro Cultural de Santa Sylvina. Fuente: Prensa Cultural de Santa Sylvina.