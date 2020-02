Saladas se lo ganó a Sol

Atlético Saladas superó a Sol de América de Formosa por 92-80 en la 15ª fecha del Torneo Federal de Básquetbol, División NEA, y salió del fondo. El “Gringo” Núñez con 28 puntos fue el goleador de la noche, secundado por el capitán Germán Frencia con 26; Nelson Peralta con 17 unidades se destacó en la visita. Un comienzo de partido sumamente favorable a Atlético, a través de buena defensa, recuperación y un Frencia determinante haciendo daño en la pintura (11 pts.) y sacando la máxima 18-7 (5' 18"). Vega solicitó tiempo muerto para frenar la embestida, pero el local siguió teniendo buena efectividad y cerró 27-11 arriba. En los segundos diez minutos, el rojo mantuvo la intensidad pero bajó su porcentaje en tiros de campo y Sol aprovechó para acercarse (40-38) de la mano de su capitán Cáceres y los cortes al aro de “Lucho” Cárdenas (2' 34"). Tras la pausa, el anfitrión pudo irse al descanso ganando 46-38 mediante Núñez inspirado, apagando las reacciones visitantes. De entrada al segundo tiempo, los formoseños salieron a presionar y Atlético entró en un bache ofensivo, sumado a varias perdidas que ayudaron a Sol de América a equilibrar el juego. Con el “Gringo” Núñez intratable y Strack, los saladeños se recuperaron en el cierre y volvieron a sacar la máxima para meterse al último chico al frente 71-61. Ya en el último cuarto, Sol extrañó a su capitán Cáceres pero igual complicó con los tiros de Fedele y Nico Gómez dejando todo en suspenso hasta el último minuto de juego (78-77). Atlético siguió haciendo su negocio en la pintura con Frencia, más un par de decisiones de Strack, permitiendo cerrarlo bien en 92-80. Triunfo clave para los dirigidos por Chareun, que transitoriamente salen del último lugar en esta fecha ganándole a un rival difícil como Sol de América que este domingo recibirá a Cultural de Santa Sylvina, el otro directo del rojo. Síntesis: Atlético Saladas (92): Mauro Miérez 0, Leonardo Strack 16, Cristián Linares (-) 0, Facundo Grutzky 7 y Germán Frencia (c) 26 (F.I.), Joaquín Thorp 2, Gonzalo Spikerman 0, Leonardo Solís 13, Matías Núñez 28 y Jeremías Fernández 0. DT: Bruno Chareun. Sol de América (80): Nicolás Gómez 14, Santiago Fedele 13, Luciano Cárdenas 16, Javier Cáceres (c) (xx) 8 y Nelson Peralta (x) 17 (F.I.), Santiago Konaszuk 10, Maximiliano Dubchuk (-) 2, Joaquín Rigonatto, Manuel Martínez y Ramiro Cárdenas 0. DT: Gustavo Vega. Parciales: 27-11, 19-27 (46-38), 25-23 (71-61) y 21-19 (92-80). Árbitros: Franco Di Guilio – Gabriel Abba (ambos de Charata, Chaco). C. Técnico: Omar Mónaco. Estadio: “Juan Gabriel Noya”. (-): Se retiraron lesionado / (x): Se retiró por cinco faltas / (xx): expulsado.