"No estamos acostumbrados a estar tanto tiempo parados"

El capitán de Sol de América, Javier Cáceres, en comunicación con Lapacho Canal 11 se refirió al presente personal a la espera de la vuelta a las canchas. "Tengo la suerte de poder quedarme en casa sin la necesidad de salir y en lo deportivo estar tanto tiempo parado no estamos acostumbrados y a la vez da muhco tiempo para pensar y a veces el ánimo no es el mejor pero hay que aguardar a que esto pase pronto y volver a disfrutar dentro de una cancha". "Sería ideal que se den las condiciones en los próximos meses, sobre todo para los juveniles, que vuelvan a la cancha y al club; porque es en los mas chicos donde mas se siente la ansiedad pero no hay que perder la fe de que pronto vamos a poder volver a estar en una cancha.".