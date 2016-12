La U venció al puntero

El equipo formoseño cerró el año con un notable triunfo sobre San Martín de Corrientes. Fue por 70-67 en un juego donde Diego García resultó la figura de la noche con 20 puntos. Diego García fue la figura del equipo formoseño, con 20 puntos, 3 rebotes y 1 asistencia. También se destacaron Torin Francis, con 2 unidades, 7 recobre sy 3 pases gol y Alejandro Konsztadt, con 7 tantos, 5 rebotes y 10 asistencias. En el santo correntino la figura fue Leonardo Mainoldi, con 15 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias.



Un inicio con mucho protagonismo de Konsztadt y Francis tuvo La Unión con base y pivote combinando muy bien en las ofensivas y así poner al trabajo defensivo de la visita en apuros al punto que con el recurso el local escapó 11 a 5 en 3,30, también contando con los aciertos a distancia de Diego García. Así con 6 de Francis y 5 de García, lo de Narvarte comandaban las cifras obligando a González a mandar a la cancha a tres hombres de banco: Lescano, Faggiano y Tintorelli. Con más de Francis -9 puntos en el cuarto- y los nuevos aportes de Piñero y Orlietti, la ventaja se estiró hasta 11 -18 a 7-. No fue más arriba porque no hubo eficacia con Francis desde la línea -1 de 4- y también porque San Martín cortó su sequía en ataque con Lescano y Tintorelli para un 4 a 1 con el que se cerró el cuarto en 19 a 11. La tarea defensiva de La Unión le siguió dando réditos en los primeros 3 minutos del segundo cuarto donde no recibió puntos. Pero no pudo hacer ecuación perfecta porque también lo costó en ataque consiguiendo en ese lapso, solo 4 puntos. El 4-0 de esa largada daba máxima de 12 -23 a 11- pero, cerca de los 5 minutos de acción, San Martín encontró puntos en Wood y Aguerre para un 7 a 0 que comenzaba a cambiar el trámite -23 a 18-. Con 6 a favor del local -25 a 19- lo que nacía como una contra de La Unión terminó en técnica a Gamboa -4 faltas ya-. El escolta reclamó una falta que le hicieron en la salida rápida y recibió la sanción de Britez. Faggiano no aprovechó el libre pero sí Wood el tiro corto bajo el aro para seguir apretando -25 a 21-. Sin poder tomar el tiro en la ofensiva posterior, La Unión sufrió la contra donde pararon a Faggiano con falta. Anotó los dos libres y la visita estaba a un doble -25 a 23-. La salida del momento complejo de La Unión llegó con un triple de Piñero y más adelante Francis seguía mostrando su frágil noche desde la línea fallando dos. En el cierre del cuarto, un doble de Diego García y otro de Wood sirvieron para clausurar el marcador en 30 a 25. De lo mejor de la noche el tercer cuarto. Decididamente San Martín fue por el mando de las cifras y con Mainoldi, Aguerre, Cantero y Wood muy activos, metió un parcial de 10 a 6 que le permitió pasar a ganar por primera vez en la noche -37 a 36-. Un triple de Konsztadt puso de inmediato arriba al local pero desde una anotación de tres de Cantero -40 a 39- San Martín se plantó al frente donde estuvo casi todo el capítulo. Era su momento en la noche y así llegó a tomar 4 de luz -47 a 43- pero la respuesta de La Unión llegó con una gran versión de Diego García -8 puntos en el cuarto- que le permitió empatar en 49 a 1,30 del final lo que devolvió confianza a los de Narvarte que también con una anotación de tres, ahora de Sandrini, volvió a estar arriba en el resultado -52 a 50-, cifras con la que se cerró un tercer parcial con mucho gol -25 a 22 para los correntinos-. El partido volvió a estar igualado en el arranque del último cuarto, ahora en 54, hasta que una corrida de 5 a 0 del local lo subió. Fue posible con un triple de Diego García -18 puntos hasta ahí- y un doble de Piñero luego de un rebote ofensivo. Esa brecha de 5 -59 a 54 y 61 a 56- La Unión la pudo custodiar por un par de minutos pero no pudo mover su score de 61 y San Martín volvió a apretar -61 a 59-. Una corrida de Konsztadt cortó con la sequía y con 2,20 en el reloj La Unión ganaba 63 a 59. La visita apostaba a Wood –Francis en el banco por cuatro faltas- y con un 3-0 del pivote se puso a la mínima -63 a 62-. El resto corrió por cuenta de Diego García. Una anotación de tres del escolta con 1,12 por jugar y después un libre con 35 segundos por jugar para un 67 a 62. De nuevo cinco a favor que San Martín logró reducir luego de ganar un rebote ofensivo para darle la bola a Mainoldi que, con 21 segundos en el reloj, prolongó la definición: 67 a 65. Tiempo muerto de Narvarte. Vargas perdió la bola en la ofensiva y San Martín tuvo el empate con Wood pero el interno no pudo con Orlietti. La recuperó Vargas y recibió falta a 6 segundos. Adentro el primero, el segundo salió pero la empujó Orlietti para un doble que fue sentencia. Con 5,5 segundos había, de nuevo, 5 de brecha -70 a 65-. Nada estaba resuelto. Aguerre anotó muy libre bajo el aro -70 a 67- y cuando La Unión tuvo que reponer, el reloj se devoró la idea de Konstztadt de poner la pelota en juego. Con 4,3 segundos era bola de San Martín pero el intento de tres de Lescano quedó muy corto. La bola fue de Aguerre en el rebote pero ya sin tiempo para tomar un nuevo lanzamiento. En el próximo partido, La Unión chocará con Regatas y San Martín nuevamente con los formoseños. Informe: Prensa La Union Foto: La Liga Contenidos