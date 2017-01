Tres de tres en Desarrollo

Al vencer a Echagüe por 73 a 60, La Unión de Formosa ganó su tercer partido seguido en la LDD. Tobías Gómez fue la gran figura de la noche con 32 anotaciones. Un contundente último cuarto de 27 a 12 fue decisivo para el local. En el primer 1,30 minuto del partido La Unión de Formosa hizo todo mal y Echagüe no dejó pasar sus oportunidades luego de su idea inicial de presionar bien arriba. Generó pérdidas, corrió la cancha y en ese período se fue 9 a 0. Manuel Gelpi paró el juego pidiendo minuto y poco a poco el local cambió el trámite con una destacada tarea en ofensiva de Tobías Gómez. Así, con 8 puntos del escolta y con 4 minutos por jugar, las cifras se apretaron -12 a 10- y solo esa realidad se vio alterada por un instante cuando Echagüe metió un 5 a 0 que lo llevó 17 a 10. Con más de Gómez y sumando a Luciano Cárdenas, La Unión confirmó su repunte cerrando el cuarto a solo tres: 19 a 16. Un personal 4 a 0 de Maximiliano Ríos le dio al local la oportunidad de pasar por primera al frente y no se movió más de esa condición en el resto del capítulo. Siguió siendo relevante la tarea de Ríos -7 puntos en el cuarto- y Gómez repitió el protagonismo del primero -18 anotaciones en el primer tiempo- para así conseguir una ventaja de 6 -30 a 24-. En el segundo tiempo el que largó mejor fue Echagüe que con una carrera de 7 a 3 empató el juego en 36 en 2 minutos e incluso se puso al frente con un triple de Gerónimo Rosso -39 a 36-. Las mejores vías de gol de La Unión asomaron en ese momento –Gómez, Ríos y Cárdenas- para retomar el mando en las cifras -42 a 41- ya en un trámite de equilibrio total con el punto común que a ambos les costaba mucho anotar. La muestra concreta de esto fue el parcial de 7 a 4 para Echagüe en casi 5 minutos de acción que a la visita le sirvió para cerrar al capítulo al frente: 48 a 46. La mejor versión de Gómez volvió a asomar en la largada del cuarto final y así La Unión metió un parcial de 7 a 1 en 3 minutos para tomar 4 puntos de luz -53 a 49-. Los 7 fueron de Gómez y como para fortalecer el momento asomó la puntería de tres de Ríos que sirvió para redondear, en 5 minutos, un parcial de 10 a 2 que le devolvió la máxima del primer tiempo, 6, con un 56 a 50. La anotación número 10 de Gómez en el cuarto –un triple- sirvió para subir la brecha a 8 -60 a 52- y claramente el local se encaminaba al triunfo. De igual forma Echagüe no dio nada por terminado y se puso a 5 -60 a 55- con dos minutos en el reloj. Un rompimiento de Ríos que terminó en doble y falta –efectivo en la línea- devolvió aire a los de Gelpi -63 a 55- que, más adelante, con dos libres de Gómez, tomaron 10 -65 a 55- con 1,29 por jugar- y con un nuevo doble de Gómez consiguieron máxima de 12 -68 a 56-. Lo único que se alteró en lo poco que quedaba fue la diferencia final. Un triple de Yergovic sobre la chicharra la subió a 13 -73 a 60-. Informe: Prensa La Unión.