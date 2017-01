Se viene el debut

La Unión de Formosa enfrenta hoy viernes a las 23 a Aguada de Uruguay en su debut en el Grupo A de la Liga de Las Américas que se pone en marcha en la ciudad mexicana de Mexicali. El capítulo más esperado es el que llega esta noche para La Unión de Formosa. En el noroeste mexicano a apenas cuadras de territorio de Estados Unidos, La Unión de Formosa juega su primer partido en la edición 2017 de la Liga de Las Américas. Va a enfrentar a Aguada de Uruguay, elenco que hoy es líder de la Liga de su país y que llegó a este torneo internacional por invitación de FIBA ante la sanción que recibieron los clubes de Brasil. El juego se cumplirá a las 23 de Argentina, 18 de Mexicali y tendrá transmisión en directo por Directv. Luego de ese partido se completa la primera fecha entre Soles, el equipo local y Correcaminos de Panamá, elenco que, en la previa del cuadrangular asomó como el menos protagonista. Ese encuentro se jugará en el sábado de Argentina, a las 1,15. A La Unión de Formosa le tocó ser parte del primero de los cuatro cuadrangulares de la Fase de Grupos que tiene esta edición 2017 de la Liga de Las Américas. La competencia se desarrollará en la ciudad mexicana de Mexicali donde Soles será el anfitrión y se suman Aguada de Uruguay y Correcaminos de Panamá. En total son 16 equipos los que participan de la Liga divididos en cuatro grupos que jugarán en formato todos contra todos durante tres días. Los mejores dos equipos de cada grupo clasificarán a la Fase Semifinal en donde serán divididos en dos grupos de cuatro equipos cada uno que jugarán en formato de todos contra todos. Los mejores dos equipos de cada grupo Semifinal avanzarán al Final Four, en donde se determinará el campeón de la competencia. El Grupo A, en Mexicali, donde se presenta La Unión de Formosa este fin de semana, se desarrollará en el Gimnasio Auditorio del Estado que tiene capacidad para algo más de 4000 personas. Le tomó todo el día miércoles y un poco más a La Unión de Formosa llegar a la sede del cuadrangular. Más de 28 horas 4 horas de viaje luego de salir desde el Cincuentenario. De allí fue en colectivo a Luque, Paraguay; voló a Panamá, de allí a Ciudad de México y finalmente un tercer avión hasta Mexicali. Una inesperada situación que se dio en el viaje. El grupo, por cuestiones de vuelos, se dividió en Panamá y no llegó al mismo tiempo a Mexicali.vEl problema fue que cuando el grupo llegó a Panamá el miércoles luego del mediodía, Alejandro Konsztadt, Diego García y Jeremías Sandrini, junto a todo el cuerpo técnico, tomaron un avión con horario diferente al que debían abordar Facundo Piñero, Torin Francis, José Vargas, Eduardo Gamboa, Alexis Elsener, Chris Cayole, Tobías Gómez y Maximiliano Ríos. El primer grupo llegó a Ciudad de México donde el avión a Mexicali salía a las 21.30. Ese vuelo lo debían tomar también los otros jugadores, los que habían quedado en Panamá, pero no pudieron abordarlo a tiempo. La combinación de vuelos que diagramó la organización le jugó una mala pasada a La Unión y así la llegada a Mexicali fue en dos tramos con el segundo grupo obligado a hacer noche en Ciudad de México y volar al día siguiente para unirse a los compañeros en la tarde de hoy jueves, ya en la noche de Argentina –hay que recordar que hay cinco horas de diferencia-. De esta manera, García, Konsztadt y Sandrini fueron los únicos en tomar parte de la primera práctica del “equipo” en el Auditorio del Estado. Lo hicieron a las 10.30 de Mexicali para hacer un trabajo muy liviano y luego regresar al hotel para almorzar y esperar la llegada del resto de los jugadores. Por la tarde, a las 18 horas, ya las 23 de Argentina, estaba pautado el segundo entrenamiento y también la sesión oficial de fotos. El Auditorio del Estado es el escenario donde se jugará el grupo A de la Liga de Las Américas. Está ubicado en un gigantesco predio llamado Ciudad Deportiva de Mexicali, que ciertamente lo es ya que cuenta con diferentes instalaciones deportivas entre las que se incluye el estadio de béisbol ya que la ciudad tiene un equipo que participa en la Liga Profesional de ese deporte. El Auditorio del Estado tiene una capacidad de 4,400 espectadores y fue inaugurado en el año 1980. Anteriormente, fue sede del Final Four inaugural de la Liga de las Américas en el 2008.