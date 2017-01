La clasificación mas cerca

La Unión de Formosa derrotó a Correcaminos de Panamá por 84 a 77 para prolongar su invicto en el Grupo A de la Liga de Las Américas que se juega en Mexicali. Tuvo trabajo y mucho el equipo de Guillermo Narvarte que mostró mucha serenidad para cerrar el partido a su favor. José Vargas fue el goleador con 18 puntos -14 en el segundo cuarto- pero hubo tres jugadores más en el doble dígito: Alexis Elsener con 17, Torin Francis 15 y Diego García 12. Un inicio bien a favor de La Unión de Formosa tuvo el partido con el dato de ver en la formación inicial a Alesis Elsener en lugar de José Vargas. Justamente Elsener fue protagonista principal en esa largada con sus rompimientos al aro que sirvieron para generar la primera ventaja. En 2,15 minutos ganaba 8 a 2 y unos segundos después tomó margen de 8 -10 a 2- con un doble de Torin Francis. Correcaminos paró el juego pidiendo minuto y cuando volvió lo hizo con otra idea para defender. Se paró en zona y el juego cambió radicalmente. La Unión no encontró salidas y el elenco de Panamá comenzó a correr la cancha para ir achicando las cifras con una buena tarea de Ernesto Oglivie y Trevor Gaskins. No fue nada raro que el partido quede igualado –en 12- y con un Correcaminos muy a gusto con el trámite el cierre fue a su favor que cerró el cuarto pasando primero al frente -19 a 17- con 55 segundos en el reloj y pegando un 5 a 0 antes de llegar a la chicharra para cerrar el capítulo 24 a 17 arriba. 7 de ventaja luego de haber estado 8 abajo. Con un personal 5-0 de Alejandro Konsztadt, La Unión largó el segundo cuarto. Correcaminos respondió también con un 5 a 0 para cuidar los 7 de luz -29 a 22- pero después el gran protagonista fue José Vargas quien, con 14 anotaciones en esos diez minutos permitió que La Unión recupere el mando en las cifras. Claro que para llegar a eso hubo mucho por ver con un cambio constante en el comando del score. La Unión pasó con un triple de Vargas -30 a 29- pero después vinieron cuatro cambios más. Un triple de Edward Jones subió a los panameños -32 a 30-, más de Vargas para ir 38 a 37 y la última vez que se vio a Correcaminos al frente fue con un doble y foul de Tyler Gaskins -40 a 38-. Entre Vargas y Elsener La Unión fue ahora quien estuvo más claro en ataque en el final del cuarto –a diferencia del primero- y así empató en 40 con el venezolano a 1 minuto del final y luego quedó arriba con dos libres de Elsener -42 a 40-. Como en el inicio primer cuarto, La Unión hizo todo bien en la largada del tercero y casi que calcó lo del primero en números. Parcial de 10 a 4 –fue 10 a 2 antes- y consolidación en el difícil momento del juego. ¿Los responsables? Conducción impecable de Konsztadt y anotaciones adentro y afuera. García, Fancis volviendo a ganar adentro y la bienvenida al juego de Piñero con un triple. Ventaja de 8 -52 a 44- como en el primer cuarto para que Javier Asis, entrenador de Correcaminos, frene todo. La noche se transformaba en noche de casualidades. Como en el cuarto inicial, al regreso del tiempo muerto, fue momento de los panameños. Un 5 a 0 para ponerse a 3 -52 a 49-. Buscar a Francis fue la apuesta de La Unión que saco una falta con técnica incluida por el reclamo de Gaskins. Solo un punto fue el rédito porque Francis metió uno de dos, García erró el suyo y en la reposición no hubo anotación. El rival hizo pagar la falta de eficacia con un segundo 5 a 0 en el cuarto para empatar en 54 con 2,20 por delante. En lo que quedó de juego hubo poco gol –característica del cuarto- y fue La Unión el que desniveló con un 4 a 1 con puntos de Vargas y Francis. En 1,30 minuto de acción del cuarto final La Unión volvió a poner mucho a su favor, primero con un triple de Piñero y después con un gran rompimiento de Sandrini que terminó en falta más libre. 6 a 0 para máxima de 9 -64 a 55-. Correcaminos apostó a su puntería de tres puntos para seguir en juego y así volvió a apretar. Claro que Francis seguía produciendo igual que Sandrini, de muy buen pasaje. Un doble, más foul de Francis anotó la nueva máxima de 10 -72 a 62- pero como en muchos momentos de la noche La Unión no pudo solucionar la zona del rival y frenó sus aciertos ofensivos. Ganaba por 5 ahora -72 a 67- pero seguía haciendo muy bien su tarea en defensa. De ahí nació una contra con un tapón de Vargas para que Elsener anote corriendo -74 a 67-. Dos groseras equivocaciones de los árbitros en ofensivas de Correcaminos privaron a La Unión de dos posesiones y el trámite seguía bien ajustado con La Unión adelante 74 a 69 con 1,50 por jugar. Dos libres de Oglivie pusieron a los panameños a 3 -74 a 71- y luego Pinnock, con 1,27, los acercó aún más -74 a 73-. Piñero, con un enorme rebote ofensivo, sacando además falta –anotó el libre- fue la respuesta. 77 a 73 con 1,01 en el reloj y a defender. Pérdida de Correcaminos y balón de nuevo para los de Narvarte con 51 segundos. Rompimiento de García para irse a 6 -79 a 73. Un libre de Gaskins fue poco para el intento de los panameños que estaban a 5 con 33 segundos y la pelota para los de Narvarte. Cortaron rápido a García que no falló desde la línea y después un triple de Jones estiró la definición -81 a 77-. Más corte para un libre de Sandrini y luego Francis ganó el rebote para también ir a la línea metiendo los dos -84 a 77-. Fue la última vez que se movieron las redes de los aros. Síntesis: Correcaminos 77: Trevor Gaskins 15, Dannilo Pinock 7, Alex Galindo 7, Jordan Henriqez 5 y Ernesto Oglivie 18 (FI); Edward Jones 8, Aníbal Salazar 0, Tyler Gaskins 15, Thomas Gipson 5 e Isaac St. Rose 0. DT: Javier Isis. La Unión de Formosa 84: Alejandro Konsztadt 7, Diego García 12, Alexis Elsener 17, Facundo Piñero 9 y Torin Francis 15 (FI); Chris Cayole 0, José Vargas 18, Pablo Orlietti 0, Jeremías Sandrini 6 y Eduardo Gamboa 0. DT: Guillermo Narvarte. Arbitros: Daniel García (Venezuela), Carlos Peralta (Ecuador y Roberto Oliveros (Venezuela). Parciales: 24-17, 40-42 y 55-58. Detalle por cuartos: 24-17, 16-25, 15-16 y 22-26.