La clasificación en el bolso

No pudo ser victoria en el partido que cerró el Grupo A de la Liga de las Américas para La Unión al caer 80 a 71 frente al dueño de casa Soles pero de todas formas, el equipo formoseño logró la clasificación a la Segunda Fase del torneo quedando así entre los 8 mejores del continente y a la espera ahora de quienes serán sus próximo rivales. El local mostró solidez defensiva los cuarenta minutos y, con buena efectividad desde el perímetro más la enorme tarea de Justin Keenan (30 puntos), hizo sufrir al equipo formoseño hasta el final y también se aseguró un lugar en las semis. Luego de que Soles cayera frente a Aguada en la segunda fecha, por 115-108, la posibilidad del triple empate estaba latente en el Grupo A. Más aún con el triunfo de los uruguayos frente a Correcaminos: si La Unión ganaba el local quedaba afuera; si perdía por una diferencia de 3 a 14 tantos, seguían los dos; si la brecha era mayor, los mexicanos y Aguada se quedaban con el pase a las semis. Desde el inicio, Justin Keenan sacó ventajas en el poste bajo (8 puntos), pero La Unión repartía el goleo y tenía paciencia para jugar los sistemas. Sin embargo, el equipo formoseño no podía concretar sus lanzamientos externos y Román Martínez clavaba dos bombazos para que Soles tome la primera luz de ventaja. Enseguida La Unión consiguió empatar, aprovechando una falta antideportiva y con un buen pasaje de sus relevos. Sobre el cierre, la férrea defensa mexicana y su velocidad para contraatacar y castigar las pérdidas formoseñas le dieron el liderazgo (23-18) al finalizar el primer cuarto. La congestión defensiva de Soles le quitaba la posibilidad de rompimiento a La Unión y lo obligaba a perder pelotas cuando quería filtrarse en la pintura. Aunque el local ya no sacaba ventajas en el uno contra uno, la puntería de sus perimetrales (que conseguían reiteradamente tiros abiertos) le permitieron sacar la máxima de nueve: 35-25. En su peor momento (Francis fue al banco por una técnica, Konsztadt por acumulación de faltas), el ingreso de Jeremías Sandrini le dio otra energía en defensa al equipo formoseño. Molestando todos los lanzamientos cortos del local y peleando los rebotes, La Unión pudo jugar con mayor paciencia en ataque. A partir de la explosividad de Alexis Elsener y los primeros tres triples del equipo, el marcador quedó igualado en 37 al finalizar el primer tiempo. Después del descanso largo, Soles salió enrachado. Con cinco triples seguidos (tres de Keenan), volvió a sacar la máxima del partido. Sin embargo, La Unión no perdió el orden en ataque y también encontraba efectividad desde el perímetro y en el poste bajo con José Vargas, para responderle a su rival. Entre la jerarquía de sus individualidades y la dureza con la que defendía dentro de la pintura, el local se quedó con el tercer cuarto por 64-57. Aunque Alexis Elsener seguía siendo el motor de empuje de los formoseños, los ataques visitantes eran desordenados y en ningún momento podían detener las intenciones de su rival de llegar hasta abajo del aro. Con penetraciones, posteos o segundas oportunidades, Soles sacó doble dígito de distancia mientras la figura de Justin Keenan seguía creciendo. A falta de dos minutos, el propio interno establecía diferencia de 15 (78-63) que dejaba a La Unión afuera de la competencia. Sin embargo, los errores en el traslado y en las definiciones de Soles le dieron otra vida más al equipo formoseño. Con la lucha de Torin Francis en el poste bajo y las visitas a la línea de libres sobre el cierre, los dirigidos por Guillermo Narvarte pudieron limar la distancia y asegurarse el pase a las semis de la Liga de las Américas. Fue 80 a 71 a favor de Soles, con Justin Keenan como figura (30 puntos, 10/17 de campo, 10 rebotes) y un picante Román Martínez (22 tantos, 4/7 en tiros de tres). Por el lado de La Unión, que se quedó con la primera posición del Grupo A, lo mejor pasó por Torin Francis (cerró el cuadrangular con doble decena en cada partido, esta vez con 15 unidades y 12 tableros) y Alexis Elsener (14 puntos, 4/6 en dobles) Síntesis Soles (80): A. Pérez 6, Oguchi 9, R. Martínez 22, Aguirre 5 y Keenan 30 (F.I.); Richards, L. Martínez 3, Meza 5 y Díaz. DT: Alejandro Martínez. La Unión (71): Konsztadt 13, García 5, Vargas 6, Piñero 7 y Orlietti 2 (F.I.); Francis 15, Elsener 14, Gamboa, Cayole 3 y Sandrini 6. DT: Guillermo Narvarte. Parciales: 23-18, 37-37 (14-19), 64-57 (27-20), 80-71 (16-14). Árbitros: Jorge Vázquez, Daniel García y Roberto Vázquez. Estadio: Auditorio del Estado, Mexicali.