"Ahora tenemos que sumar en la Liga"

Alejandro Konsztad, base de La Unión de Formosa, habló en Uno Contra Uno, donde analizó el presente del equipo tras la clasificación a las semifinales de la Liga de las Américas en México. “La vuelta del viaje fue muy larga, pero cuando ganas todo parece espectacular. Dimos un paso adelante en todos los aspectos, nos sentimos cómodos y pudimos llevar a cabo lo que nos planteamos, más allá del resultado tuvimos buenos juegos. Teníamos incertidumbre de cómo íbamos a reaccionar, tenemos jugadores con experiencia en estos torneos". “Encontramos la regularidad que buscábamos, tenemos que sumar en La Liga para subir en la tabla no podemos darnos el lujo de pensar en un torneo si y en otro no y sin dudas el objetivo es clasificar a las finales de la Liga de las Américas, pero no ponernos la mochila, mientras queremos estar metidos en La Liga”. “La gente nos respeta y quiere mucho, tuvimos un lindo recibimiento. Fuimos a la LDA con una ilusión muy grande. Esta bueno ahora tener un descanso, nos podemos poner bien de cara a lo que viene”, destacó el base.