Costó pero se ganó

El equipo formoseño cumplió la meta de ganar de local luego de la exigencia de la Liga de Las Américas. Fue un duro 72-65 sobre Argentino de Junín que lo resolvió en el cuarto final con un parcial de 18 a 11. Torin Francis goleador en el local con 17 y Chaz Crawford sumó 20 para la visita. La Unión de Formosa comenzó con una rápida ventaja que le sirvió para manejar el desarrollo en todo el primer cuarto. Con Konsztadt muy activo para generar acciones y también para definir, en dos minutos se armó un parcial de 7 a 0. Justamente un doble del base, triple de García luego de un rebote ofensivo de Konsztadt y doble de Vargas, generó esa brecha inicial. Después Argentino se las ingenió para incomodar en el aro rival mayormente con Bolívar y Crawford y pudo apretar las cifras pero sin impedir que el resultado cambie de mando. Es más, La Unión no pudo subir en mayor medida la diferencia por su bajo porcentaje desde la línea -3 de 8 en el cuarto-. De igual forma trabajó bien en defensa y el recibir solo 14 puntos en el capítulo fue su gran aliado para mandar en las cifras logrando, sobre el cierre una anotación de contra con Elsener que dejó el score con margen de 8: 22 a 14. En el segundo cuarto, un activo Cangelosi entusiasmó a la visita -5 puntos- que también ganó anotaciones cerca del aro –el local cediendo rebotes- y logró ponerse a una posesión -26 a 23- con 7 minutos por jugar. Un triple de Piñero le dio calma al local -29 a 23- pero claramente no se sentía cómodo en el momento. La vuelta a las acciones de Francis sirvió para encontrar un recurso en ataque, después fue seguir defendiendo para volver a correr con Elsener y tener de nuevo 8 a favor: 33 a 25. Cuando la situación insinuaba volver a acomodarse para el local, en dos ataques donde no pudo anotar recibió la réplica de Argentino que con Gadson y Crawford metió un 4 a 0 que lo dejó de nuevo muy cerca -33 a 29- con 1,34. Una de las explicaciones de se la podía encontrar en los 9 rebotes ofensivos que hasta allí Argentino llevaba. Una falta técnica a Bolívar por protestar le dio una nueva chance al local de despegarse. Piñero metió el libre pero no hubo nada en la posesión siguiente. Dos libres de Gadson siguieron subiendo a la visita -34 a 31- para dejar así las cifras en el final del primer tiempo. Con Cangelosi de nuevo jugando de espaldas al aro, Argentino siguió desafiando el liderazgo. Consiguió 4 puntos en la largada del cuarto pero un poco más adelante, su salida, significó la gran solución para La Unión. El local, apostando a buscar a Francis adentro, logró poner en cuatro foules al jugador de Argentino que debió dejar la cancha momentáneamente con 6,46 por jugar. En ataque La Unión fue mucho de Francis y agregó el tiro de afuera de Vargas y también la velocidad de Elsener. Un pasaje bien a favor de los de Narvarte que con 4,17 por jugar obtenían máxima de 11 -50 a 39-. Sin los puntos de Cangelosi, Argentino se recostó en Bolívar y Cequeira para ponerle ritmo a sus ofensivas y en poco más de dos minutos disolvió la brecha de 11 a 3 -52 a 49- con 1,53 por jugar. Era un empezar de nuevo en esta historia donde el local quería despegar pero esta vez no pudo hacerlo. Con un doble de Basabes había mínima -52 a 51- y después con un 2 a 1 de Crawford el juego estaba empatado en 54. Le quedaban 47 segundos al cuarto. Ninguno estuvo certero para anotar en ese tramo y las cifras no se movieron. Un doble de Crawford puso por primera vez en la noche a Argentino arriba -56 a 54- en el arranque del último. Ahora, para el local, no era cuestión de conseguir una distancia determinante, había que volver a tomar el control. Con los dos vacíos de gol el juego no se movía de un 58 por cada lado cuando quedaban 5,43 –parcial de 4 a 2 para La Unión-. En ese trámite de escasez –se prolongó hasta 4,43- Argentino lo encontró a Crawford para anotar un doble y foul y sacó tres -61 a 58-. La Unión había abusado del tiro de tres hasta ahí pero insistió por esa vía aunque con otros protagonistas. Así con un triple de García empató en 61 y con una conversión por la misma vía de Konsztadt pasó 64 a 61 con 2,49 por delante. Con libres de Bolívar, Argentino de nuevo se puso encima -64 a 63- pero llegó un 5 a 0 para La Unión que lo dejó en la orilla de la definición. Primero un rompimiento de Konsztadt y luego el segundo triple en la noche de Vargas que, con 1.01 en el reloj dejaba las cifras 69 a 63. Buscó con Cangelosi de nuevo posteándose pero ya sin éxito y el remate estuvo a cargo de Piñero que con un triple llevó el margen a 9 -72 a 63-. Informe: Prensa La Unión Foto: La Liga Contenidos