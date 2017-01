Cuarteto en Desarrollo

La Unión de Formosa ganó su cuarto partido en fila en Liga de Desarrollo y mantiene su condición de invicto. Fue 74 a 62 sobre Argentino de Junín con una gran producción de Luciano Cárdenas, goleador con 20. También hubo victoria en el 3x3. El juego largó con sumo equilibrio con dos equipos a los que les costaba mucho anotar. Así pasaron los primeros 5 minutos con un 7 a 6 para Argentino que sumó sus anotaciones con un solo jugador, Gianni Dubois, suficiente para estar al frente por la mínima cuando del otro lado el local sumaba con Luciano Cárdenas y Maximiliano Ríos. En la segunda mitad del cuarto la historia cambió porque Argentino fue más claro para atacar siempre con la conducción de Gastón García quien también se encargó de resolver las ofensivas -7 puntos en esa fracción-. Así el visitante despegó 15 a 8 para no abandonar el liderazgo en lo que quedaba del cuarto que se iba a cerrar en 20 a 14 con un 13 a 8 para Argentino en los segundos 5 minutos. El arranque del segundo fue a puras rachas. Argentino con un 6 a 0 inicial que lo subió a 12 -26 a 14- y La Unión respondiendo con triples de Cárdenas y Tobías Gómez también para un 6 a 0 que dejó todo como al inicio del capítulo. Más adelante, con el local jugando sin pivote natural, logró poner la situación a su favor a partir de una defensa más intensa y con varias opciones en ataque. Cárdenas y Gómez fueron vitales en ese aspecto para ir achicando la brecha y dejar a su rival sin gol. De esta manera, con un triple de Gustavo Mambrín los de Gelpi quedaron por la mínima -31 a 30-. Siguieron ocasionando problemas para que Argentino elabore juego –Gastón García en el banco- y así lograron pasar al frente con un doble de Gómez e incluso se fueron al descanso con 3 de luz con una anotación final con la que cerraron un cuarto a favor de 20 a 11. Con García de nuevo tomando protagonismo Argentino pasó a ganar en la largada del tercero justamente con un triple del base -39 a 37-. De ahí en adelante el juego tuvo mucha vorágine decorada con gol de los dos lados. Dubois calentó la mano y con tres triples lograba sostener a los suyos arriba pero había respuesta del otro lado con varias vía de gol liderados por Cárdenas con 5. No había manera de ver a uno despegar en las cifras incluso se alternaron el liderazgo con el local pasando 50 a 49 con un doble de González y con Argentino de nuevo al frente luego de un antideportivo de Ríos -52 a 52-. El cierre siguió lleno de ímpetu y La Unión, con Enzo Flekenstein ganando puntos cerca del aro, se quedó con ventaja de 55 a 53. Un 5 a 0 en poco más de un minutos encendió a La Unión rumbo a la recta final del juego. Más de un determinante Flekenstein –dos y uno- y un doble en contrataque de Cárdenas construyeron esa carrera que lo dejó 7 arriba por primera vez en la noche -60 a 53- aunque había mucho por jugar -8,53-. Claro que las señales a favor se acentuaban con Flekenstein también tirando de tres y anotando -63 a 53- y con un doble de Yergovic atacando la pintura para máxima de 12 -65 a 53-. Un explosivo arranque del cuarto con un 10 a 0 en 2 minutos. A falta de 6,07 Argentino logró cortar su sequía con uno de dos desde la línea de García. Necesitaba encontrar su mejor versión en ataque para volver a meterse en el juego algo que aún no conseguía a falta de 4,22 -66 a 54-. El partido había ganado en imprecisiones de los dos lados hasta que un personal 4 a 0 de Gómez con dos dobles largos cortó ese bache. La Unión ganaba 70 a 54 –máxima de 16- con 3,33 en el reloj y de ahí en más no dio lugar a ninguna sorpresa para sumar el cuarto triunfo en igual cantidad de juegos y seguir invicto. Informe y foto: Prensa La Unión Por la competencia de 3x3, La Unión de Formosa le ganó a Argentino de Junín por 21 a 19 con lo que llegó a tres triunfos en cuatro presentaciones. Solo cayó en el debut ante Regatas. Con el equipo de Formosa largando con más certezas se inició el partido lo que le permitió ponerse al frente con el trabajo de Ríos, González y Cárdenas. Los tres sumaron puntos pero del otro lado llegó la respuesta de Argentino que con los lanzamientos a distancia de Japez pasó a ganar el juego y daba la impresión que ponía todo de su lado. Pero La Unión se repuso con más de Cárdenas y también ganó en trascendencia Flekenstein lo que posibilitó empatar el juego en 19. Estaban los dos a un acierto de zona de tres puntos para ganar perro ninguno escogió esa vía. La Unión tuvo en los ataques de Ríos la llave para quedarse con el triunfo. Así anotó bajo el aro para ponerse 20 a 19 y después sacó una falta para ir a la línea donde anotó el segundo libre y cerró el partido. Síntesis: La Unión de Formosa 21: Luciano Cárdenas 8, Maximiliano Ríos 7, Facundo González 3 y Enzo Flekenstein 3. DT: Manuel Gelpi. Argentino 19: Facundo Japez 6, Augusto Porta 5, Gianni Dubois 8 y Agustín Cavallín 0. DT: Diego Camún. Arbitros: Javier Salinas y Javier Zorondo.