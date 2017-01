"Pusimos lo que hay que poner y lo ganamos bien"

Tras su paro por la Liga de las Américas, La Unión volvió a presentarse en el Majestuoso Cincuentenario y fue con victoria sobre Argentino de Junín; al respecto dijo Diego García que “Acá hay que sumar y por momentos lo hicimos bien ante un equipo que te pone incomodo es aguerrido y que hasta el final no da nada por perdido; nosotros pusimos lo que hay que poner cuando la pelota no entraba y sobre el final pudimos ganarlo y creo que lo ganamos bien. Acá no hay rival fácil, son todos competitivos, están todos bien y todos te complican, tenemos la dos Ligas y ahora nos toca prestarle atención a esta Liga porque necesitamos sumar puntos”. Mientras que Alejandro Kondztadt manifestó que “Sabíamos que iba a ser duro, sacamos un triunfo importante, sobre todo por el entorno porque veníamos de otro torneo y a veces es difícil cambiar el chip sobre todo ante un equipo duro que te juega al límite y sabe a lo que juega y parece a veces que será fácil pero no lo es y se sacó eso adelante y es una buena muestra de carácter del equipo. Pesó la experiencia del equipo y la frialdad para jugar un final cerrado”.