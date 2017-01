"Por ahí no tenemos dimensión de lo que estamos logrando"

El Director Deportivo de La Unión y actual Subsecretario de Deportes Mario Romay, tras ser consultado por la clasificación del equipo a las Semifinales de la Liga de las Américas dijo que “Por ahí no tenemos dimensión de lo que está logrando el equipo en su segunda participación a nivel continental; son los 16 mejores equipos de la pasada temporada y ya estamos en Semifinales, osea entre los 8 mejores de Latinoamérica y no recuerdo yo al menos otro equipo de la Provincia que logre esto por segunda vez y estar en lo mas alto del básquetbol y poniendo a Formosa en el mapa continental con la televisación. Por ahí no nos damos cuenta de todo lo que se logró y llegar a donde estamos es para muy pocos, de hecho sólo para 3 equipos de los 20 de la Liga Nacional”. También, durante las actividades sociales deportivas que se realizaron el barrio Namqom, el venezolano José Vargas dijo sobre el torneo Continental que “Muchos no daban nada por nosotros, no creían que íbamos a clasificar y les comentaba a mis compañeros que para mi fue el mejor básquet que hemos jugado por el compañerismo por la defensa, lo técnico-táctico y así logramos el objetivo que era estar en Semifinales”.