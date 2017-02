Fue de Obras

El conjunto aurinegro venció por 74-70 a La Unión en el Majestuoso Cincuentenario y regresó a la victoria. Herrmann y Mariani fueron los goleadores de Obras, con 15 puntos cada uno. No jugaron Zanzottera, Horner y Zurbriggen. Las ausencias de Tomás Zanzottera, Dennis Horner y Fernando Zurbriggen, Obras la supo suplir muy bien, sobre todo con la idea de utilizar el doble pivote con Martín Leiva y Matías Bortolín con lo que cuidó muy bien el juego interior del rival. Ese, el de anotar cerca del aro, fue un problema sin resolver en toda la noche para el local. El juego largó con alta producción de Konsztadt en La Unión de Formosa que se encargó de resolver las primeras ofensivas para conseguir una ventaja desde el arranque. Tres dobles del base en rompimiento pusieron al local 6 a 3 y más adelante, un triple de Vargas estableció la máxima brecha del cuarto: 9 a 3. Obras se repuso aprovechando las imprecisiones del local y con Mariani y Bortolín se puso encima: 9 a 8. En el tramo final del cuarto se turnaron para anotar alterando poco y nada el trámite. La Unión metió un 4 a 0 con Francis y Vargas que fue devuelto por Obras con Bortolín y Leiva para seguir a uno -13 a 12-. Piñero, con un doble corto generó la última situación de anotación en el fragmento para cerrarlo 15 a 12 para La Unión. Los problemas que tuvo La Unión en el primer cuarto para anotar en el aro rival se hicieron más pesados en el segundo, porque siguieron, pero sobre todo porque Obras mejoró en ofensiva. La síntesis fue un parcial de 19 a 9 para los porteños en 8 minutos de acción que lo puso arriba 31 a 24. Un triple de Valussi empató el juego en 17 y con doble de Mariani, Obras estaba arriba por primera vez -19 a 17-. Respondió La Unión con un triple de Piñero y logrando convertir una anotación –con Elsener- una de las tantas ofensivas donde corrió la cancha –gran parte de ellas equivocándose- volvió a tomar el mando de las cifras. No le duró mucho porque Obras explotó varias vías de gol para tener su momento más claro en la noche. Un triple de Mariani, doble de Barral y libres –dos- de Herrmann dibujaron el mencionado 19 a 9 en 8 minutos aunque le siguió un doble de Richard para conseguir lo que era la máxima de la noche: 9 con un 33 a 24. Con esa renta de 9 se cerró el primer tiempo aunque con un par de anotaciones que hicieron a los dos subir su score en un doble: 35 a 26. Cada uno de los momentos en que La Unión mostró serias intenciones de descontar la desventaja en el tercer cuarto fue respondido por Obras que, de nuevo, con un buen pasaje en ataque, perdió el parcial solo por 2 -24 a 22- con lo que su liderazgo se mantuvo seguro. La potencia de Elsener fue la primera herramienta que lució el local para quedar a 5 -38 a 33-. Con lo mejor de Mariani Obras tomó máxima de 10 en dos momentos -43 a 33 y 45 a 35-. De nuevo amagó el local con una corrida de 7 a 0 con buenos momentos de Francis y Gamboa para quedar a un triple -47 a 44- con 4,42 pero Bortolín le devolvió aire a los suyos con un personal 4 a 0 -51 a 44- y más arriba un triple de Leiva los llevó a 8 -54 a 46-. La lucha del local siguió siendo la misma en el cuarto final, ir a la caza de Obras, pero en los 5 minutos iniciales del capítulo el trámite fue calcado a lo que se vio en el tercero. La Unión se ponía a tiro y Obras despegaba. Con un inicial 5 a 0 quedó a un doble -57 a 55- pero un triple de Barral fue como una daga. Sin el goleo del tercer segmento el juego tenía una gran intensidad u mucha vorágine con los apuros del local que veía que el reloj caminaba y no podía. Con un 67 a 62 en contra, Bortolín cometió una antideportiva, Elsener no metió los libres pero sí Piñero un triple -67 a 65-. Cambiaron dobles de cada lado y luego de un rebote en su aro asegurado La Unión corrió con Elsener y Gamboa para, al fin, empatar las acciones en 69 con un bonus: libre para Gamboa por recibir falta en la anotación. Quedaba 1,23 y Gamboa metió el libre. La Unión ganaba 70 a 69. Al otro lado de la cancha Herrmann anotó de dos y de nuevo mandaba Obras -71 a 70-. Piñero buscó puntería de tres pero no la encontró y Obras tenía la bola. La Unión cometió dos faltas –solo tenía dos en el cuarto- y con 28 segundos los de Casalánguida iban por la definición. Falló Herrmann y con 13 segundos era de La Unión- Konsztadt buscó romper, resbaló y perdió a bola. Gamboa se ganó un técnico por patear el balón pero Herrmann lo erró. El final vino con dos sanciones técnicas a jugadores de La Unión al cortar para provocar libres amparados en las nuevas normas. Informe: Prensa La Unión Foto: La Liga Contenidos