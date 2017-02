"Lo cerramos mal y regalamos el primer tiempo"

Fueron las palabras del capitán de La U Facundo Piñero luego de la derrota frente a Obras, “Me parece que lo cerramos mal nosotros; el foul técnico y las faltas antideportivas que nos cobran al final están bien simplemente lo cerramos mal; tuvimos chances de ganarlo pero se hace mas difícil cuando empezamos el primer tiempo no del todo enfocados y no podemos regalar así el primer tiempo”. También habló Eduardo Gamboa quien tuvo una desafortunada acción en los segundos finales. El Tucu, quien en una ofensiva y al pisar línea su compañero Alejandro Kondztadt, tomó la pelota y pateó lo cual derivó en un técnico perdiendo por 1 punto La U y con poco mas de 3 segundos por jugar, dijo que “Nos apresuramos muchos en ofensiva, no fuimos fluidos y lo pagamos, jugábamos a dos pases y a tirar uy no somos ese equipo; ahora a corregir y sacar las cosas positivas de este partido para la dura gira que tenemos ahora. No aprovechamos tampoco los jugadores menos de ellos, cerramos mal el partido pero ya está, hay que seguir trabajando, es largo y buscar en esta gira ganar los máximos partidos que podamos hacer autocrítica cada un de lo que hicimos mal para no volver a repetirlo”.