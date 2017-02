Este domingo, la Liga de Desarrollo tuvo acción en Paraná. donde La Unión le ganó a Echagüe por 88-55. Juan Yergovic fue el goleador, con 19 puntos. Con Buemo a la cabeza, el local comenzó 7-0. Pero la visita,comandada por Maxi Ríos, empardó en 7 iguales. En la segunda parte, la rotación de nombres y del balón en ofensiva de la visita fue mejor y pudo saca runa luz de diferencia para quedarse con el primero 17 a 13. En el comienzo del segundo parcial, Gómez fue inteligente en la visita y acompañado por Cárdenas sacaron la máxima de diferencia a favor de los formoseños 29 a 16 a falta de 5:09. Buemo, sacó al local de una sequía extensa para poder acercarse y quedar a 13 a falta de 3 minutos. La Unión no perdonaba y cuando recuperaba rápido corría para ser letal. En los primeros instantes del tercero, Echagüe comenzó robando y convirtiendo, pero un triple de Gómez cortó esta tendencia para que el local no se pueda acercar, 52 a 29 a falta de 6:46 para el cierre. La solidez defensiva de la visita se mantuvo, más allá que el local pudo descontar y el tercero se cerró 65 a 40 para los de Formosa. No hubo cambios en el final y el partido se cerró con una victoria de La Unión ante Echagüe por 88 a 55.