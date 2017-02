En casa se festeja

La Unión de Formosa volvió al Cincuentenario y lo hizo con una victoria de mucho valor ante Regatas. Fue 78 a 76 en un trámite de enorme equilibrio al punto que llegaron al cuarto final igualados en 55. No jugó Quinteros. Allí la ventaja, bien estrecha, la hizo el local anotando con cuatro vías de gol. Torin Francis sobresalió con los 20 puntos y 13 rebotes, en tanto que Donald Sims fue el goleador con 21. Los correntinos no contaron con Paolo Quinteros.



Con un Regatas muy efectivo en los lanzamientos de tres puntos se puso en marcha el juego. Con un 3 de 3 en ese rubro, con anotaciones de Arengo, Espinoza y Ramírez Barrios, el visitante despegó en 3 minutos 11 a 4 pero hubo respuesta rápida del local que con un 7 a 0 equilibró las cifras en 11. Doble de Francis, triple de Gamboa y doble largo de Piñero pusieron todo a mano con 4 minutos por jugar. Lo siguiente fueron rachas para cada uno. Un 4-0 remero y un 4-0 de La Unión que mantenía la paridad en 15 para llegar a un tramo final donde Regatas no pudo sostener su eficacia externa y el local capitalizó el momento de García, primero con un triple y luego cobrando un libre por una falta técnica de Martina. La acción se completó con un doble de Sandrini para tomar 23 a 17 a favor antes del último ataque del cuarto en el que Espinoza anotó de dos para achicar en 23 a 19. Los primeros 5 minutos del segundo cuarto volvieron e tener control completo de Regatas, de nuevo con su puntería externa pero también con otro ímpetu ofensivo que le sirvió para correr la cancha. Con Francis en el banco las posibilidades del local se acortaron y del otro lado Sims y Saiz fueron los máximos responsables de un 15 a 5 en esos 5 minutos para un 34 a 28 de los correntinos. Con un doble de Saiz, Regatas puso máxima de 8 -36 a 28- pero un 5-0 del local apretó en tres la diferencia. Fue con un triple de Sandrini y un doble de Francis -36 a 33- para que de nuevo el trámite luzca equilibrado sin el dominio que había Regatas en los 5 iniciales. Más de Francis -6 puntos en el cuarto- puso a los de Narvarte por la mínima -38 a 37- pero un nuevo triple -6 de 14 en el primer tiempo- ahora a cargo de Espinoza, le permitió a la visita cerrar el cuarto arriba: 41 a 37. Largó muy mal La Unión el segundo tiempo, incluso con una desatención inicial que llevó a Narvarte a pedir minuto en 30 segundos. Lo concreto es que Regatas metió un 4 a 0 en 1,40 para de nuevo tener 8 a su favor -45 a 37-. Pero vino la “reparación” del local con Francis y Piñero al mando de las ofensivas a quienes se sumaron García y Elsener para un parcial de 16 a 5 desde el 4-0 correntino que puso al frente al local por un triple -53 a 50- con 3,18 por jugar. Ambos se mostraron muy imprecisos en el tramo final del cuarto con Espinoza sobresaliendo con cinco anotaciones que le permitieron a la visita cerrar el capítulo como en la largada de la noche, iguales –en 55-. Diez minutos para definir todo. Largó muy bien La Unión con actividad de Vargas y Elsener para atacar el aro y gran defensa para un parcial de 8 a 2 en 2,40. 4 de Elsener y 4 de Vargas contra dos libres de Saiz y luz de 6 -63 a 57-. La rápida penalización de La Unión –a 5,24- le dio salida a Regatas que con Sims y un 3 de 4 de la línea se puso a la mínima -63 a 62-. El local le pagó con la misma moneda. Foules a Piñero y Konsztadt para un 4 a 0 que vino con réplica de Sims y su segundo triple en la noche para a ponerse a dos -67 a 65-. Un doble de Francis volvió a alejar a los de Narvarte -69 a 65- y ya la noche estaba muy poblada en la línea. Fue Ramírez Barrios para uno de dos y achicar 69 a 66 con 3,30 por jugar. Piñero del otro lado por lo mismo pero con dos aciertos tomar 5 -71 a 66-. Solo con tiros libres se movía el score. Dos de Sims a 2,32 y después robo de Konsztadt para recibir antideportivo de Ramírez Barrios a 2,11. Metió uno y en la reposición hubo asistencia de Gamboa a Vargas para anotar el doble y sacar 6 -74 a 68- con 1.54 en el reloj. Un triple de Ramírez Barrios a 1,22 volvió a poner suspenso. Incluso Sims atacó el aro con el 74 a 71 pero falló. Del otro lado la lucha bajo el cristal entre Martina y Francis la ganó el extranjero que peleó por una pelota, la ganó y anotó el doble a 28 segundos -76 a 71-. Regatas fue adentro en el aro de La Unión y en la misma acción falló Martina dos veces y Espinoza una. Pero seguía con la pelota que salió a la esquina para Ramírez Barrios que de nuevo acertó de 3. Minuto del local con 14 segundos y ventaja de 76 a 74. Cortaron a Konsztadt con falta, anotó los dos a falta de 7 segundos y así el último doble de Martina solo sirvió para cerrar el resultado a favor del local en 78 a 76. Síntesis: La Unión de Formosa (78): Alejandro Konsztadt 9, Eduardo Gamboa 5, José Vargas 6, Facundo Piñero 12 y Torin Francis 20 (FI); Jeremías Sandrini 7, Diego García 8, Alexis Elsener 8 y Pablo Orlietti 3. DT: Guillermo Narvarte. Regatas (76): Donald Sims 21, Juan Arengo 7, Pablo Espinoza 13, Fabián Ramírez Barrios 12 y Chevon Troutman (FI); Santiago Vidal, Fernando Martina y Javier Saiz. DT: Gabriel Piccato. Árbitros: Fabricio Vito y Jorge Chávez. Parciales: 23-19, 37-41 y 55-55. Detalle por cuartos: 23-19, 14-22, 18-14 y 23-21. Crónica: Prensa La Unión