Turno de visitar a Quimsa

Desde las 22.00, en el estadio Ciudad de la capital santiagueña, Quimsa recibirá a La Unión, por la Segunda Fase de La Liga. El local no tendrá a Robert Battle por un desgarro. QUIMSA – LA UNIÓN Día: Viernes 17 de febrero Hora: 22.00 TV: La Liga Contenidos Árbitros: Juan Fernández y Silvio Guzmán Estadio: Ciudad (Santiago del Estero) Posiciones: Quimsa (18-14) se posiciona quinto en la Conferencia Norte, mientras que La Unión (16-17) está octavo en la misma sección. Rachas: La Fusión llega con cinco triunfos en fila frente a San Martín, Boca, Argentino, Atenas e Instituto. Los formoseños, en tanto, vienen de festejar en sus últimos dos compromisos ante Regatas y Olímpico. El número: Quimsa es el décima mejor ataque (80,2), octava mejor defensa (77,9), siete en asistencias (16,2), cuatro en tapas (3), tres en robos (8,4), ocho en porcentaje de dobles (52%), diez en libres (73%), cuatro en puntos desde el banco (26,7), siete en puntos desde la pintura (34,4) y tres en puntos de ataque rápido (11,6). Phillip Hopson es nueve en asistencias (4,5) y Robert Battle, cuatro en tapas (1,2). La Unión está sexto en asistencias (16,4), ocho en pérdidas (13,4) y ocho en puntos desde la pintura (34,3). Alejandro Konsztadt está cuarto en asistencias (5,5) y seis en pérdidas (2,8). Torin Francis es diez en rebotes (8) y cinco en porcentaje de dobles (63%). Alexis Elsener es seis en robos (1,7). El dato: Esta noche Alejandro Konsztadt llegará a los 100 partidos en La Unión. Antecedentes: En la historia de La Liga se enfrentaron 30 veces, quedándose con 16 juegos Quimsa y con 14 La Unión. Será el tercer choque entre ambos en la actual temporada. El primero fue para los santiagueños por 77-67 y el segundo para los formoseños por 76-67. Parte médico: Quimsa no tendrá a su pivote extranjero Robert Battle, quien se recupera de un desgarro. La Unión no presenta lesionados. Se dijo: "Los partidos contra La Unión de Formosa, Echagüe, Estudiantes y Libertad van a ser vitales para ir mejorando como equipo y para ir subiendo posiciones en la tabla",Nicolás Romano (Quimsa).