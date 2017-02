Con la cabeza en las Américas

En su despedida de Formosa para viajar a México a disputar la semifinal de la Liga de las Américas, La Unión perdió en el Majestuoso Cincuentenario 84 a 74 frente al último de la Conferencia Sur, Hispano Americano en un partido donde el elenco formoseño llegó a estar abajo por 19 puntos en el segundo chico y luego en el tercero pasó a ganar por 1 pero en el tramo final del juego la visita realizó mejor las cosas y se adueño del partido que enfrentó a equipos separados entre sí por 3500,5 kilómetros. Con aportes en ataque de Torin Francis y Facundo Piñero, La Unión de Formosa no tardó nada en ser el dominador de las acciones. El extranjero ganando cerca del aro y Piñero dando puntos también allí y con tito exterior a lo que se sumó Alejandro Konsztadt para tomar una ventaja de 13 a 7 en 5 minutos. El trámite era controlado por el local que si no sacó más brecha fue porque no estuvo tan preciso a la hora de atacar. Cuando Larry O`Bannon comenzó a tener protagonismo en Hispano, la historia cambió radicalmente. Así ese parcial de 13 a 7 en 5 minutos fue notablemente diferente en los otros 5: 21 a 9 para Hispano. ¿Responsables? Además de la pasividad defensiva del local, obviamente O`Bannon -10 puntos-, Rashaun Freeman y hasta aporte del banco con un doble de Mariano Fierro, uno de Gonzalo Torres y un triple de Matías Bernadini. El festival de puntos de Hispano no se detuvo en el segundo tiempo. En 5,30 el elenco patagónico lograba anotar de la manera que se lo proponía. Con cuatro jugadores sumando, en ese lapso metió un parcial 15 a 2 para tomar máxima de 19 -43 a 24-. 4 puntos de Torres, 5 de Mariano Byró –un triple-, también una anotación de tres de Gastón Morales. A esa altura los nueve jugadores que habían pisado la cancha habían anotado. Y en este pasaje se dio el lujo de tener a sus tres foráneos sentados en el banco. La respuesta de La Unión era tibia. Podía cerrar con eficacia algunas ofensivas pero el problema lo tenía a la hora de cuidar su cristal. Tenía 47 puntos en contra a falta de 2,49 y a esa realidad adversa no le pudo encontrar solución en los que quedaba de acción del primer tiempo. Así fue de Hispano por 51 a 37. La Unión tenía que comenzar a defender para cambiar el curso del partido y dio una inicia muestra en la largada del tercer cuarto. En 2,20 metió un parcial de 6 a 0 desplegando energías a ambos lados de la cancha. Así se acercó a 8 -51 a 43-, un rato más adelante se puso a 7 -53 a 46- luego de una acción de doble y foul de Alexis Elsener y estaba a 6 -55 a 49- con uno de dos desde la línea de José Vargas. Metidos en la segunda mitad del cuarto, La Unión seguía apretando. Perdía por 4 con dos libres de Francis -55 a 51- hasta que un triple de O`Bannon le dio un respiro a Hispano -58 a 51-. No duró mucho tiempo la calma porque del otro lado Diego García también pegó de tres y se le sumó Elsener para quedar por la mínima: 60 a 59 con algo más de un minutos en el reloj. Con 29 segundos en el reloj Francis fue a la línea para buscar presentar una realidad que no se veía desde el primer cuarto: La Unión arriba. Pasó porque Francis metió los dos -63 a 62- aunque en la última de Hispano la visita desniveló con Torres cerca del aro para quedar al frente por 64 a 63. Claro está, en otro contexto. Con defensa acá y defensa allá largó el cuarto final. Anotar era una lucha y así en 3 minutos apenas se registró un 4-2 para Hispano con todos de Fierro -68 a 65-. Un triple de Bernardini rompió la escasez y llegó justo para la visita que despegaba a 6 -71 a 65- muy cerca de la mitad del cuarto. Volvió a ponerse encima el local con doble, más libre de Francis, y luego dos libres de Gamboa que armaron un 5 a 0 para quedar 71 a 70 con 4.40. De inmediato el que se anotó racha fue Hispano con un 4 a 0 –tres de Torres- y seguía caminando firme haciendo andar los minutos: 75 a 70 a falta de 3,57. Pidió minuto Narvarte pero al regreso siguió anotando Hispano, ahora con O`Bannon para tener 7 de luz -77 a 70-. Cada ataque de La Unión era un revuelo. Sin claridad, iba como le salía y no le salía como lo necesitaba. Con un minuto por jugar, Hispano seguía 7 arriba -79 a 72- con un poco más de la figura de la noche: O`Bannon y ya no hubo más intrigas. Un doble de Torres -18 puntos- establecía 9 -81 a 72- con 52 segundos terminó de ser sentencia. Síntesis: La Unión (74): Konsztadt 11, Gamboa 6, Vargas 3, Piñero 10 y Francis 18 (F.I.), Elsener 16, García 8, Orlietti y Sandrini 2. DT: Guillermo Narvarte. Hispano Americano (84): Treise 9, Byro 7, O’Bannon 23, Austin 3 y Freeman 4 (F.I.), Fierro 11, Torres 18, Bernardini 6 y Morales 3. DT: Bernardo Murphy. Parciales: 22-28, 37-51 (15-23), 63-64 (26-13), 74-84 (11-20). Árbitros: Daniel Rodrigo – Pedro Hoyo. Estadio: Cincuentenario, La Unión de Formosa.